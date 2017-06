Ariana Grande: Emotionales Comeback auf ihrer Tournee

US-Star Ariana Grande (23) ist wieder auf Tour. Mit einem Konzert in Paris setzte sie ihre "Dangerous Woman"-Welttournee am Mittwoch fort. Ein wichtiges Ereignis für die Künstlerin, die die Show auf Instagram ankündigte: "Erste Show heute Abend. Ich denke bei jedem Schritt an unsere Engel. Ich liebe euch von ganzem Herzen", schrieb sie in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags bei ihrem Konzert in England. Außerdem bedankte sie sich bei ihrem Team: "Ich bin dankbar und unheimlich stolz auf meine Band, Tänzer und die ganze Crew. Ich liebe euch, ich liebe euch", so Grande weiter.

First show back tonight. Thinking of our angels every step of the way. I love you with all my heart. ☁️ ♡ 🙏🏼 Grateful for and incredibly proud of my band, dancers and entire crew. I love you I love you. Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am 7. Jun 2017 um 10:28 Uhr

Nach der Attacke am 22. Mai in Manchester, bei der 22 junge Menschen und der Attentäter ums Leben kamen, und einem Benefizkonzert am Wochenende, war der erste reguläre Auftritt nach der Katastrophe sehr emotional für alle. So sang die Künstlerin zum Abschluss unter Tränen "Somewhere over the Rainbow".

Sicherheit nach dem Schock

Extrem sollen aber auch die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Auftaktauftritt nach dem Tour-Abbruch gewesen sein, wie "TMZ.com" meldet. Demnach wurde jeder einzelne Konzertbesucher genau abgetastet, was auch auf Videos zu sehen ist.

Ähnlich wird es wohl auch bei den restlichen anstehenden Konzerten in Europa sein: Lyon (9. Juni), Lissabon (11. Juni), Barcelona (13. Juni), Rom (15. Juni) und Turin (17. Juni). Danach geht es für den Disney-Star noch nach Brasilien, Chile, Argentinien, Costa Rica, Mexiko, Japan, Thailand, auf die Philippinen, nach Neuseeland und Australien (4. September).