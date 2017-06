Live-Blog zur Großbritannien-Wahl: Labour wird in Umfragen meist überschätzt

Die Menschen Großbritanniens wählen am Donnerstag ein neues Unterhaus

Laut einer ersten Hochrechnung haben die Tories und Premierministerin Theresa May ihre Mehrheit im Parlament verloren

Alle Entwicklungen der Wahl lest ihr hier im Live-Blog

Die Briten wählen seit Donnerstagmorgen ein neues Unterhaus. Damit treffen sie ein knappes Jahr nach dem Brexit-Referendum auch eine Richtungsentscheidung für den Kurs beim EU-Austritt.

► Die britischen Konservativen mit Premierministerin Theresa May werben für einen "harten Brexit". May drohte in Vergangenheit gar mit einem Scheitern der Verhandlungen, schreckt nicht davor zurück, die in ihrem Land lebenden EU-Bürger als "Verhandlungsmasse" zu benutzen.

► Die Labour-Partei um Parteichef Jeremy Corbyn will ein solches Scheitern der Gespräche um jeden Preis verhindern. Corbyn will in den Brexit-Verhandlungen "sensibler und seriöser" auftreten.

Um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit schließen die Wahllokale. Für diese Zeit werden auch die ersten Hochrechnungen erwartet.

23:00 Uhr: Hier ist die erste Prognosen

Die Wahllokale sind jetzt geschlossen. Hier ist die erste Prognose:

► Tories: 314

► Labour: 266

► Liberal Democrats: 14

► SNP: 34

Die Mehrheit der Tories wackelt. Die Partei von Premierministerin Theresa May bräuchte dazu 326 Sitze.

Es scheint, May hat sich verspekuliert.

22:54 Uhr: Auf diese Wahlkreise kommt es an

Nur noch wenige Minuten, bis die erste Prognose kommt. Der "Telegraph" zeigt in einem Video, welche Wahlkreise die Entscheidung bringen könnten. In einige Wahlkreisen haben wenige hundert Stimmen bei der Wahl 2015 den Unterschied ausgemacht:

Familiarise yourself with the key marginal seats that could affect the outcome of the election #ElectionDay2017 #Election2017 pic.twitter.com/nRAzApJ51n — The Telegraph (@Telegraph) June 8, 2017

Gerade Wahlkreise, die beim Brexit-Referendum im vergangen Jahr für den EU-Austritt gestimmt haben, aber zuvor noch für Labour gestimmt haben, könnten nun an die Tories fallen.

22:23 Uhr: Labour-Partei wird in Umfragen meist überschätzt

Zuletzt hatte die Labour-Partei in Umfragen massiv aufgeholt. Die letzte Umfrage sagte ihr etwa 36 Prozent voraus. In einigen Befragungen lag Labour sogar nur einen Prozentpunkte hinter den Konservativen. Ein Machtwechsel schien möglich.

Our final poll of polls:



Con: 43.7% (+5.9)

Lab: 36.1% (+4.9)

LDem: 8.1% (-)

UKIP: 4.4% (-8.5)

Grn: 2.2% (-1.6)



Chgs. w/ GE2015 GB result pic.twitter.com/YdHkBz3mpM — Britain Elects (@britainelects) 8. Juni 2017

Allerdings: Historisch gesehen wird das Abschneiden der Labour-Partei in Umfragen überschätzt. Die HuffPost UK hat sich alle Wahlen seit 1943 angesehen. Bei elf von 19 Wahlen schnitt Labour schlechter ab, als zuvor prognostiziert worden war.

Elf Mal wurden die konservativen Tories dagegen unterschätzt. Erreicht Premierministerin Theresa May also doch eine starke Mehrheit?

Eine halbe Stunde müssen wir uns noch gedulden. Dann gibt es die ersten Prognosen.

22:15 Uhr: Wahlkampf bis zum Schluss

Die Politiker in Großbritannien kämpfen bis zur Schließung der Wahllokale um Stimmen. So veröffentliche der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, auf Twitter ein Video mit der Aufforderung, noch wählen zu gehen. "Tut es jetzt", sagt Khan darin.

LONDON: YOU HAVE ONE HOUR TO VOTE. This election is so important - find your polling station: https://t.co/c6Hm6EBbHY #VoteLabour #GE2017 pic.twitter.com/SMAkfF1kFo — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 8. Juni 2017

In gut 40 Minuten schließen die Wahllokale.

21:48 Uhr: In Brüssel rechnet keiner mit Corbyn

In Brüssel rechnen die EU-Politiker offenbar mit einem Wahlsieg von Premierministerin Theresa May. ZDF-Korrespondent Stefan Leifert berichtet von einem Gespräch mit einem Brexit-Verhandler.

Auf einen möglichen Wahlsieg des Labour-Chefs Jeremy Corbyn angesprochen, sagt der: "Keine Ahnung, mit diesem Szenario hat sich niemand beschäftigt."

"Keine Ahnung, mit diesem Szenario hat sich niemand beschäftigt", sagt ein Brüsseler Brexit-Verhandler über das Szenario Corbyn als Premier. — Stefan Leifert (@StefanLeifert) 8. Juni 2017

Umfragen und Prognosen sagen ein Sieg von May voraus. Aber wenn der Brexit eines gezeigt hat, dann: Traue keiner Umfrage.

21:42 Uhr: Lösung für hunderte Studenten in Newcastle-under-Lyme

Offenbar gibt es eine Lösung für die Studenten in Newcastle-under-Lyme, die bisher nicht wählen konnten. Sie sollten in die Lokale zurückgehen und erklären, dass sie womöglich spät ins offizielle Wählerregister hinzugefügt worden sind.

Now being told students should go back to the polling stations they have been turned away from, as follows: pic.twitter.com/5hv5XiQWoQ — Mark Berry (@boulezian) 8. Juni 2017

Studenten hatten berichtet, dass sie in den Wahllokalen der Stadt abgewiesen wurden, weil sie nicht im Wählerregister auftauchten.

21:29 Uhr: Wähler in Übersee haben Probleme

Mehrere Großbritannien, die außerhalb des Königreichs wohnen, haben dem "Guardian" von Problemen bei der Wahl berichtet.

James Pellington wohnt in den USA und schreibt, seine Identität habe nicht bestätigt werden können, als er sich wieder für die Wahl registrieren lassen wollte. Und das, obwohl sich an seinen Daten seit der letzten Registrierung nichts geändert hätten.

Seine Wahlunterlagen seien dann erst am Montag gekommen. Obwohl er sich Wochen vorher registriert hatte. Damit die Unterlagen rechtzeitig für diesen Donnerstag angekommen wären, hätte er 80 Dollar zahlen müssen. Ein zu hoher Preis für ihn.

Eine "Guardian"-Leserin aus Übersee berichtet, auch ihr Mann und ihr Sohn hätten nicht wählen können. Auch hier habe es Probleme mit der Registrierung gegeben.

21:23 Uhr: Eine Stadt hat einen Ruf zu verlieren

Für eine Stadt im Nordosten Englands geht es nach der Schließung der Wahllokale in Großbritannien am Donnerstagabend um mehr als nur die Stimmen: Sie hat einen Ruf zu verlieren.

Sunderland war mit seinen drei Wahlkreisen bei den britischen Unterhauswahlen seit 1992 immer die erste Stadt, die offizielle Ergebnisse verkünden konnte.



Das Denkmal "Propellers Of The City" in Sunderland, Quelle: Getty

Bei einer der schnellsten Zählungen gab es dies schon eineinhalb Stunden nach dem Schließen der Wahllokale. Den Titel der schnellsten Stadt will Sunderland auch bei dieser Wahl behalten und das konkurrierende Newcastle ausstechen.

Deswegen sind die Wähler gebeten, ihren Zettel nur einmal zu falten. Schüler laufen mit den Wahlurnen zur zentralen Zählstation. Um sie schneller auszählen zu können, sind die Wahlzettel aus dünnerem Papier hergestellt und werden von Bankangestellten gezählt.

21:09 Uhr: Die Boulevardpresse und ihre Wortspiele

Die Presse in Großbritannien hat sich in der Wahl klar positioniert. Das Boulevardblatt "The Sun" des erzkonservativen Rupert Murdoch warnt ausdrücklich vor der Labour-Partei und ihrem Chef Jeremy Corbyn.

"Nur die Konservativen ziehen den Brexit wirklich durch. Die 'Sun' geht keine Sekunde davon aus, dass der Brexit unter Labour wirklich kommen wird", sagte Murdoch etwa.

Um zu verdeutlichen, was dem britischen Königreich unter Corbyn blüht, hat die "Sun" eine besonders anschauliche Titelseite für Donnerstag gestaltet:

Man sieht Corbyn in einer Mülltone. "Don't chuck Britain in the Cor-Bin", steht darunter. "Bin" heißt auch Mülleimer. Mit dem Wortspiel versucht die "Sun" also noch einmal zu betonen, was der linke Politiker für die Zukunft Großbritanniens bedeuten würde.

THE SUN FRONT PAGE 'Don't chuck Britain in the Cor-bin' #skypapers pic.twitter.com/bzJOOvu1lT — Sky News (@SkyNews) 7. Juni 2017

Tatsächlich will Labour unter Corbyn den Brexit gar nicht rückgängig machen. Einen harten Kurs wie Premierministerin Theresa May will die Partei in den Verhandlungen mit der EU allerdings nicht fahren.

20:59 Uhr: Rekord an Kandidatinnen

Nie gab es mehr Kandidatinnen bei einer britischen Unterhauswahl, berichtet "The Telegraph". Demnach sind von 3384 Kandidaten 965 Frauen. Also knapp ein Drittel. Die meisten weiblichen Kandidaten stellt Labour (mehr als 40 Prozent).



Labour-Chef Jeremy Corbyn mit Labour-Kandidatin Rebecca Long-Bailey, Quelle: Getty.

Bei den vergangenen Wahlen gab es insgesamt mehr Kandidaten. Womöglich hatten die kleineren Parteien Probleme, genügend Kandidaten zu finden - weil Premierministerin Theresa May die Neuwahl kurzfristig angesetzt hatte.

20:39 Uhr: Mit dem Haustier zur Wahlurne

Es ist eine Art Tradition bei Unterhauswahlen, auch wenn keiner genau sagen kann, woher sie stammt: Einige Briten bringen ihren Hund oder auch ihre Katze mit ins Wahllokal - und schießen stolz ein Foto davon.

Unter den Hastags "dogsatpollingstations" oder "catsatpollingstations" kursieren auf Twitter unzählige Fotos dieser liebenswürdigen Wahltradition.

Hier mit Hund:

#dogsatpollingstations. @BBCNews. Mac in Hilperton. His humans are rounded up and voting, following like sheep. pic.twitter.com/95TDfUG5xY — Sarah Swanson (@jollycottage5) 8. Juni 2017

Oder eben mit der Katze. "Meine verdammte Katze liebt es, zu wählen", kommentiert dieser Nutzer.

Auch ein Meerschweinchen wurde schon gesichtet:

20:06 Uhr: Studenten in Newcastle-under-Lyme dürfen nicht abstimmen

Der "Guardian" berichtet, dass wahlberechtigte Studenten in Newcastle-under-Lyme von Wahllokalen weggeschickt worden seien. In einigen Tweets haben die Studenten auf ihre Situation aufmerksam gemacht.

"Bis 11 Uhr haben sie mehr als 20 Wähler abgewiesen. Hochgerechnet sind das jetzt mehr als Hundert! Das ist nicht gut", schreibt ein Twitter-Nutzer.

By 11am they'd turned away 20+ voters! Reckoned to be in the 100s now! This is not good! — Andrew Niblett (@andnib) 8. Juni 2017

Die Steele Universität in Newcastle-under-Lyme berichtet, die Studenten würden nicht in den Listen für registrierte Wähler auftauchen - obwohl sie einen Wahlausweis haben.

Brisant an der Geschichte: Bei der Unterhauswahl 2015 gewann die Labour-Partei den Wahlkreis mit nur 650 Stimmen Vorsprung vor den Tories.

19:54 Uhr: Was passiert, wenn May ihre Mehrheit verliert?

Laut einigen Umfragen wird es knapp für Premierministerin Theresa May: Ihre Partei könnte die Mehrheit im Parlament verlieren. Dabei hatte May die Neuwahlen im April ausgerufen, um sich eine deutlich stärkere Mehrheit zu verschaffen.

Hier erfahrt ihr, was passiert, sollte May tatsächlich auf weniger als 326 der 650 Sitze im Unterhaus kommen. So viele bräuchte sie nämlich für eine Mehrheit.

19:30 Uhr: Wie denkt eigentlich Labour-Chef Corbyn über den Brexit?

Lange Zeit schien es unmöglich: Doch wie einige Umfragen zeigen, könnte Labour-Chef Jeremy Corbyn überraschend Großbritanniens nächster Premierminister werden.

Wie steht der Politiker und seine Partei eigentlich zum Brexit? Hier erfahrt ihr mehr.

Mit Material der dpa