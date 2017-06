Renée Zellweger will ein weiteres Mal "Bridget Jones" spielen

Wird es einen vierten Teil der beliebten Film-Reihe "Bridget Jones" geben? Schauspielerin Renée Zellweger (48, "Jerry Maguire - Spiel des Lebens") schürt nun neue Hoffnung. "Egoistischerweise hoffe ich es", erklärte sie nun "Us Weekly". "Es macht großen Spaß, sie zu spielen."

Ende Oktober 2016 kam der dritte Teil, "Bridget Jones' Baby", in die deutschen Kinos. Die ersten beiden Filme, "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" (2001) und "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" (2004), basierten auf den Büchern der britischen Autorin Helen Fielding (59). Teil drei hingegen basierte auf Kolumnen von Fielding. Außerdem bleibt Mark Darcy (Colin Firth) am Leben und stirbt nicht, wie im dritten Buch der Reihe.

Wie würde es weitergehen?

Allerdings fehlte im dritten Film Darcys Konkurrent Daniel Cleaver alias Hugh Grant (56, "Notting Hill"). Dieses Mal buhlte der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (51) mit um die Gunst der Titelheldin. Das Happy End mit Mark und Kind hat Bridget nun. Wie könnte die Geschichte also weitergehen? Der Alltag mit Baby dürfte bei Bridget Jones in jedem Fall typisch chaotisch sein und einiges an Material liefern.

Ein möglicher vierter Teil wird aber auf sich warten lassen. Denn Renée Zellweger hat zunächst neue Projekte am Start. "Ich werde diesen Sommer etwas machen, was ich noch nie zuvor getan habe und darauf freue ich mich sehr", sagte sie geheimnisvoll. Gut möglich, dass sie hinter der Kamera als Regisseurin tätig wird. Sie könnte doch auch bei "Bridget Jones 4" Regie führen...