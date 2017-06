Professorin warnt: Die Regierung will Armut bekämpfen - und ignoriert dabei eine wichtige Bevölkerungsgruppe

Von wegen soziale Gerechtigkeit: Wer bei uns in Deutschland einmal in die Armut geschlittert ist, der schafft nur noch schwer den sozialen Aufstieg.

Die Bundesregierung unternimmt zwar seit Jahren immer wieder Versuche, sozial benachteiligte Menschen zu unterstützen – jedoch bleiben trotzdem viele Betroffene auf der Strecke.

"Das ist alles gut gemeint, aber schlecht gemacht“, kritisiert Ute Thyen, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, das Vorgehen der Regierung.

"Schwangere Frauen und Kinder gehören zu den am meisten benachteiligten Gruppen“

Denn sie übersehen vor allem eine Gruppe, die besonders armutsgefährdet ist: Junge Schwangere. Frauen, die vor dem 25. Lebensjahr Mutter werden, drohen schnell in die Armutsfalle zu tappen.



Laut Statistischem Bundesamt sind 28,4 Prozent der jungen Frauen zwischen 18 und 24 Jahren armutsgefährdet - zum Vergleich: Das Risiko liegt in der Gesamtbevölkerung nur bei 20,6 Prozent. Das Armutsrisiko ergibt sich nach Schätzung vor allem durch den Anteil an alleinerziehenden Müttern.

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Alleinerziehende und ihre Kinder oft mit finanziellen Problemen kämpfen und es auch sonst es besonders schwer haben – trotzdem mangelt es an hilfreichen Angeboten durch den Staat.

Thyen, die auch Professorin für Kinder- und Jugendmedizin an der Universität Lübeck ist, sagt: "Schwangere Frauen und Kinder gehören derzeit zu den strukturell am meisten benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft. Dennoch werden nur unverbindliche Ratschläge gemacht, die diejenigen nicht erreichen werden, die am meisten Unterstützung nötig hätten.“

"Mit unverbindlichen Ratschlägen ist den Müttern nicht geholfen

Denn die Ratschläge würden suggerieren, dass die Mutter nicht wissen, was gut für ihr Kind sei. "Den betroffenen Müttern fällt es schwer, ihre Kinder bestmöglich zu fördern- nicht etwa deshalb, weil sie es nicht wollen oder wissen, sondern weil sie es nicht können und ihre Möglichkeiten nicht ausreichen“, sagt Thyen. Die Frauen würden mit psychosozialen Problemen kämpfen oder hätten nicht die nötigen Ressourcen parat.

Mit den unverbindlichen Ratschlägen und Initiativen, die von Seiten der Betroffenen bürokratischen Aufwand und Knowhow verlangen, werde zwar die Mittelschicht erreicht, jedoch nicht die Eltern sozial benachteiligter Kinder. "Die Regierung macht es sich da zu einfach, so können wir die Schere zwischen Arm und Reich nicht schließen“, sagt Thyen.

Laut Thyen errreiche man die Betroffenen am besten über die Institutionen, die sie im Laufe ihres Lebens aufsuchen: Dazu gehört zum Beispiel die Schule oder eben das Jobcenter. Dort will sie Strukturen schaffen, die es jungen, sozial benachteiligten Frauen ermöglicht, Zukunftsperspektiven zu entwickeln und ihre Gesundheit zu erhalten.

Es müssen Strukturen geschaffen werden, die die Mütter dort abholen, wo sie sind

Die Institutionen müssten in die Pflicht genommen werden, sich um das Wohl dieser Mütter und ihrer Kinder zu sorgen.

Krippe und Kita: So sollte den Müttern ein kostenfreies und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot zugänglich gemacht werden. Denn Kinder in sozial benachteiligten Familien erfahren oft nicht die angemessene Förderung nicht wie in Mittelschichtsfamilien gefördert werden – und das führt zu einer lebenslangen Benachteiligung.

Da sich das Gehirn vor allem in den ersten drei Lebensjahren noch fertig ausbilden muss, kann ein Defizit in der Vernetzung der Neuronen entstehen, wenn den Eltern die Möglichkeit fehlt, ihr Kind angemessen zu fördern.

"Dann kann es sein, dass schon im Alter von drei Jahren ein an sich möglicher Bildungsabschluss nicht mehr erreicht werden kann“, meint Thyen. "Zwar geben sich die Mütter oft sehr viel Mühe, aber manchmal schaffen sie es einfach nicht. Elternschelte ist hier nicht angebracht.“

Schule: Schulen spielen für die Prävention von Kinderarmut eine große Rolle. Deshalb sollte dort darüber aufgeklärt werden, was es bedeutet, Eltern zu werden. Schwangeren Schülerinnen soll ein Mentorenprogramm helfen, trotz Kind einen Schulabschluss zu machen. „Da es sich dabei nur um eine kleine Gruppe handelt, sind die Kosten eines solchen Programms überschaubar, wären aber dafür sehr effektiv“, meint Thyen.

Arztpraxis: Thyen fordert eine kostenfreie Beratung zur Verhütung und kostenfreie Abgabe von Verhütungsmitteln für den Fall, dass die Frau sich diese nicht leisten kann. So sollen ungeplante Schwangerschaften und das damit verbundene Armutsrisiko vermieden werden.

Jobcenter: Alleinerziehende brauchen eine passende Arbeitsmarktberatung, denn für sie ist es besonders schwer, Beruf und Familie zu vereinbaren. Doch nur mit einem Job können Mutter und Kind der Armut entfliehen.

Deshalb sollten die Jobcenter dazu verpflichtet werden, Programme für junge Mütter zu installieren, die ihnen helfen, sich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Außerdem sollte das Jobcenter sich mit der Jugendhilfe vernetzen.

"Mir ist klar, dass die Umsetzung dieses Vorschlags sehr aufwändig wird, doch ein solches Programm wäre für die betroffenen Frauen eine große Hilfe, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln und der Armut zu entfliehen", sagt Thyen.

Denn zufriedene Mütter mit Zukunftsperspektiven haben meist auch zufriedene Kinder, die ihren Müttern selbstbewusst nacheifern.

(mm)