Nicole Kidman feiert Keith Urban nach CMT Awards

Der australische-neuseeländische Country-Star Keith Urban (49) ist der große Gewinner bei den diesjährigen CMT Awards im Music City Center in Nashville, Tennessee. Er sahnte alle Preis ab, für die er nominiert war, darunter Video des Jahres für "Blue Ain't Your Color" und Social Superstar des Jahres. Die Trophäe für die Zusammenarbeit des Jahres ging an Keith Urban feat. Carrie Underwood (34) für "The Fighter". Doch nicht nur die freute sich.

"Greatest Hits - 18 Kids" von Keith Urban können Sie hier bestellen

Wie immer bei Keith Urbans wichtigen Terminen war auch seine Ehefrau, der US-australische Hollywood-Superstar Nicole Kidman (49, "The Hours"), mit von der Partie. Und die feierte ihren großen Helden freudestrahlend in einem für ihre Verhältnisse eher unauffälligen schwarzen Seiden-Spitzenkleid - und stahl ihm somit nicht die Show. Kidman und Urban sind seit 2006 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter (*2008, *2010).