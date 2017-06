New Yorker Hundebesitzer packen ihre Hunde auf einmal in Taschen - das steckt dahinter

Hunde müssen draußen bleiben. New York hat strikte Regeln, was das Mitführen von Tieren in der U-Bahn angeht.

So heißt es auf der Homepage der Metropolitan Transportation Authority: "Tiere dürfen nicht in öffentlichen Transportmitteln mitgeführt werden, es sei denn, sie befinden sich in einer Tasche."

Alles klar, dachten sich die kreativsten Hundebesitzer der Stadt und packten ihre Hunde kurzerhand in Taschen. Über die Größe des Tieres hat die Regelung ja nichts gesagt.

New York subway banned dogs that don't fit inside your bag then this happened 😂🐶 pic.twitter.com/9M8LCeoV2G — Honey B Sweet (@honey808sweet) 7. Juni 2017

Ob klein oder groß, Beagle oder Husky, für jeden Hund findet sich eine passende Tasche.

Und den Vierbeinern scheint es zu gefallen, zur Abwechslung mal nicht selbst laufen zu müssen.

New Yorkers have come up with a clever way to get around the ‘no dog on the Subway’ rule. https://t.co/LO8cdzWjmK pic.twitter.com/RdkrLokpIx — Mamamia (@Mamamia) 7. Juni 2017

The first thing I saw this morning was the "dogs on the subway must fit in a bag" Moment. I think today will be just fine. pic.twitter.com/ugvdxFglgG — Samuel Mengelkoch (@MengelkochSam) 7. Juni 2017

Diese Hundebesitzerin hat ihre Ikea-Tasche umfunktioniert: Statt Duftkerzen, Tagesdecken und pflegeleichten Zimmerpflanzen beherbergt sie nun einen Hund.

Der Clou: Mit praktischen Löchern zum Pfoten durchstecken kann der Hund sich sogar selbst darin fortbewegen.

In dieser Umhängetasche nimmt gleich ein ganzer Pitbull Platz. Entspannt schaut sein Kopf oben aus der weichen Unterkunft heraus.

NYC Subway Banned Dogs Unless They Fit In A Bag, So These 15 Owners Got Creative https://t.co/IT3GprFnv2 pic.twitter.com/90OvR9siHi — Caralee Angell (@CaraleeAngell) 4. Juni 2017

