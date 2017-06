Liza Weil: Datet der "Gilmore Girls"-Star ihren Kollegen?

Liebe am Set ist unter Schauspielern nichts Ungewöhnliches. Das Klischee trifft nun offenbar auch auf "Gilmore Girls"-Star Liza Weil (40) zu. Wie das US-Magazin "People" berichtet, soll sie seit letztem Sommer regelmäßig mit ihrem "How to Get Away with Murder"-Kollegen Charlie Weber (38) ausgehen. Ein Sprecher Webers habe dies bestätigt. Die beiden seien sich laut dem Bericht nach ihren jeweiligen Scheidungen im Frühjahr näher gekommen.

Im April 2016 wurde bekannt, dass sich Weil und ihr Ehemann Paul Adelstein (48, "Private Practice") nach fast zehn Jahren Ehe getrennt haben. Die Scheidung reichten die beiden im März 2016 ein. Weil und Adelstein haben eine gemeinsame Tochter, die siebenjährige Josephine.

Ihr angeblich neuer Freund war hingegen nicht ganz so lange verheiratet: Charlie Weber ließ sich im Februar 2016 von seiner Frau Giselle scheiden. Die Ehe der beiden hielt nur neun Monate.