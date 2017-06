Justin Bieber: Neuer Song mit Star-DJ David Guetta

Eine Kollaboration mit Potential zum Nummer-Eins-Hit bahnt sich an. Offenbar hat sich Justin Bieber (23, "Sorry") mit dem französischen DJ David Guetta (49, "Titanium") zusammengetan und mit ihm einen neuen Song produziert. Das kündigten beide Stars auf ihren jeweiligen Twitter-Kanälen an. Der gemeinsame Track der beiden erfolgreichen Musiker heißt demnach "2u" und soll ab Freitag, den 9. Juni, überall erhältlich sein.

Achtung, Ohrwurm-Gefahr: Hier können Sie den "Despacito"-Remix mit Justin Bieber kaufen

Am Dienstag hatte Justin Bieber einen noch recht geheimnisvoll gehaltenen Tweet veröffentlicht. "Neue Musik. Diesen Freitag. Ich und David Guetta", lautete seine Ankündigung, die er außerdem mit dem Hashtag #2u versehen hatte.

David Guetta wurde in seinem Tweet schon konkreter. Am Mittwochnachmittag kündigte er an: "Bald: David Guetta ft. Justin Bieber - '2u'!" Dazu postete er einen Link auf seine Webseite, über die man den Song bereits vorbestellen kann.

Neues Erfolgsrezept?

Kooperationen mit anderen Musikern scheinen das neue Erfolgsrezept von Justin Bieber zu sein. Sowohl der Song "I'm the One" mit DJ Khaled, Quavo, Chance the Rapper und Lil Wayne als auch der "Despacito"-Remix zusammen mit Luis Fonsi und Daddy Yankee sind derzeit in den Charts erfolgreich.