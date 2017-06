Britain's Prime Minister Theresa May waits for the result of the vote in her constituency at the count centre for the general election in Maidenhead, June 9, 2017. REUTERS/Toby Melville | Toby Melville / Reuters

Ob Theresa May diese Aussage schon bereut? "Wenn ich nur sechs Sitze verliere, dann verliere ich diese Wahl und Jeremy Corbyn wird mit Europa am Verhandlungstisch sitzen" - am 20. Mai schrieb die britische Premierministerin das auf Facebook und Twitter.

If I lose just six seats I will lose this election and Jeremy Corbyn will be sitting down to negotiate with Europe: https://t.co/OwbfDseOJh — Theresa May (@theresa_may) May 20, 2017

Genau dieser Fall ist nun eingetreten.

Nach Veröffentlichung der ersten Wahlprognose am Donnerstagabend verbreitete der Post sich schnell in den sozialen Netzwerken. Denn der Wählerbefragung zufolge könnte May nicht nur mehr als sechs Sitze, sondern sogar die absolute Mehrheit ihrer konservativen Tories im Unterhaus verloren haben.

Noch ist alles offen. Aber die meisten Umfragen sehen starke Verluste für Mays Tories.

Laut den Hochrechnungen nach der ersten Nachwahlbefragung kamen sie nur auf 314 Sitze - weit entfernt von den 326 Abgeordneten, die für eine Mehrheit im Parlament notwendig sind. Die aktuellste Prognose der BBC sieht sie bei 318 Sitzen. Lediglich eine Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur PA sieht die Konservativen bei einer Mehrheit mit 330 Sitzen.

With 300+ seats declared, BBC new forecast:



Con 318 -13

Lab 267 +35

SNP 32 -24

Lib Dem 11 +3

Plaid 3 N/C

Green 1 N/C

UKIP 0 -1

Other 18 N/C pic.twitter.com/IJEhNlHV3j — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 9, 2017

Auch die Prognose von Sky News sagt den Tories einen Verlust der Mehrheit voraus. Zwischen 315 und 325 Sitzen würden die Konservativen erreichen, hat der Sender ausgerechnet.

Am wahrscheinlichsten scheint, dass weder Labour noch die Konservativen eine absolute Mehrheit erringen. In diesem Fall käme es zu einem "hung parliament".

May würden sich folgende Optionen anbieten:

►Minderheitsregierung: In diesem Fall bildet eine einzige Partei die Regierung, obwohl sie keine absolute Mehrheit im Parlament hat. Um trotzdem Gesetze durch das Unterhaus verabschieden zu lassen, müsste die Regierung zahlreiche Abkommen und Absprachen mit dem anderen Parteien treffen. Entsprechend langsam würde die Gesetzgebung laufen.

►Ein Vertrag zwischen zwei Parteien: Es wäre möglich, dass die regierende Partei ein Abkommen mit einer anderen Partei trifft - sozusagen eine "Koalition light". Schon einmal hatten die Liberalen und die Labour-Partei von 1977 bis 1978 einen solchen Vertrag geschlossen. Damals versicherten die Liberalen Labour ihre Unterstützung im Parlament bei einer Reihe von Vorhaben zu.

►Eine Koalition: Was in Deutschland die Regel ist, ist in Großbritannien eher die Ausnahme: Eine Koalition, in der sich zwei Parteien zusammenschließen, um zusammen die Regierung zu bilden. Das letzte Mal gab es von 2010 bis 2015 eine Koalition zwischen den Liberalen und den Konservativen - unter Mays Vorgänger David Cameron.

Mays Problem: Die Partei, die für sie am ehesten für eine Koalition in Frage kommen würde, ist auch die Partei, die sich am entschlossensten gegen einen Brexit wendet.

Die Liberaldemokraten wollen einen Verbleib in der EU. Auch mit der schottischen SNP, die für eine Unabhängigkeit Schottlands wirbt, ist eine Koalition nicht vorstellbar. Zu dem haben die Liberalen vor der Wahl eine Koalition schon ausgeschlossen.

Die Liberaldemokraten gewinnen der BBC-Hochrechnung zufolge fünf Sitze hinzu und kommen nun auf 13. Sie kämpfen als einzige landesweite Partei für den Verbleib in der EU.

Auch Labour hat eine Koalition bereits ausgeschlossen. "Es gibt keine Koalition, es gibt keine Deals", betonte die außenpolitische Sprecherin der Labour-Fraktion, Emily Thornberry, in der Nacht zum Freitag im Sender BBC.

Es werde entweder eine Minderheitsregierung der Tories oder der Labour-Partei geben.

Nur eine Partei hat sich May sofort als Koalitionspartner empfohlen. Die Partei der nordirischen Protestanten der DUP (Democratic Unionist Party) sind zu Verhandlungen mit den Konservativen bereit. "Natürlich werden wir mit ihnen (den Konservativen) über ihren Wunsch sprechen, eine Regierung zu bilden", sagte DUP-Politiker Jeffrey Donaldson der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Bei der Parlamentswahl vor zwei Jahren hatte die DUP acht Sitze gewonnen.

Eines scheint sicher: May, die sich durch die Neuwahlen Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen sichern wollte, hat genau das Gegenteil erreicht.

Auf Großbritannien kommt eine Phase der Unsicherheit zu.

