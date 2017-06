Sie war Gast beim "GNTM"-Finale - jetzt teilt Beth Ditto mit deutlichen Worten gegen Heidi Klum aus

Vor zwei Wochen ging die 12. Staffel von “Germanys Next Topmodel” zu Ende. Die 18-jährige Celine wurde als Gewinnerin gekürt.

Eines der Highlights des Finales war der Auftritt von Sängerin Beth Ditto mit ihrer Band “Gossip”. Jetzt allerdings äußert sich Ditto kritisch gegenüber der Modelshow (auch oben im Video).

Laut Ditto werden die Models gegeneinander aufgehetzt

“Ich sehe es schon sehr kritisch, dass in Sendungen wie dieser Mädchen gegeneinander aufgehetzt werden. Es gibt so viele andere Wege, das zu tun, was man tun will, ohne solch eine Show, die so viele Träume zerstört”, sagt die 36-Jährige dem Magazin “IN”.



Beth Ditto ist dafür bekannt, sich gegen Magerwahn einzusetzen. Aus diesem Grund wunderten sich bereits viele, dass die Sängerin überhaupt bei Heidi Klums Modelshow auftrat.

"Es gibt nun mal eben unterschiedliche Frauentypen - und jeder davon hat seine Berechtigung”, erklärte sie zuvor.



(ujo)