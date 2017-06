French Open 2017 im Live-Stream: Mixed-Finale im Roland Garros online sehen - so geht's

Die French Open können Tennis-Fans auch im Live-Stream sehen

Im Viertelfinale spielt Thiem gegen Djokovic

Tennis im Live-Stream sehen: Das Finale naht - und bei den Mixed-Duos steht es bereits am Donnerstag an. Und auch wenn es in den Einzelwettbewerben keine deutsche Hoffnung mehr gibt, einen Finalisten hat das deutsche Team doch:

Die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld steht zusammen mit ihrem kolumbianischen Mixed-Partner Robert Farah im Finale. Dort trifft das Duo um 12.00 Uhr auf die Kanadierin Gabriela Dabrowski und den Inder Rohan Bopanna.

Zudem ist Halbfinal-Tag bei den Damen in Paris. Im ersten Spiel kommt es zum Duell zweier großer Überraschungen, im zweiten zu dem der beiden Topfavoritinnen.

Die French Open im Live-Stream sehen, so geht's

Der Sender Eurosport überträgt das zweite Grand-Slam-Turnier im Fernsehen und im Internet. Während im TV nur eine begrenzte Zahl an Spielen gezeigt wird, bietet der Sender online alle Duelle an. Jedoch ist hierfür ein spezielles Online-Abonnement nötig:

► French Open auf Eurosport.de sehen (nur mit Abo)

► Hier findet ihr den Spielplan des aktuellen Tages

Mit dpa-Material.

➨ Das könnte euch auch interessieren: Die ARD-"Sportschau" im Live-Stream sehen