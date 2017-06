Bill Cosby: Schon wieder mit einem seiner Co-Stars im Gerichtsaal

Bei einigen ehemaligen Weggefährtinnen scheint Bill Cosby (79) trotz des Missbrauchsskandals immer noch einen Stein im Brett zu haben. Während er zum Auftakt des Prozesses in Norristown von seiner ehemaligen TV-Tochter Keshia Knight (38) alias Rudy Huxtable begleitet worden war, wurde auch an Tag drei ein bekanntes weibliches Gesicht an seiner Seite gesichtet. Hand in Hand mit Schauspielerin Sheila Frazier (68, "Super Fly") kam er am Gerichtsgebäude an.

Mit Frazier hatte Cosby in der Komödie "California Suite" von 1978 vor der Kamera gestanden. Doch mit dem einst so beliebten Stand-up-Comedian und Star der "Bill Cosby Show" verbindet sie noch eine andere Beziehung. Laut dem Klatschportal "TMZ" ist Frazier mit dem Hairstylist der Cosbys verheiratet.

