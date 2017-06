Barbara Meier unterstützt Arnold Schwarzenegger für den guten Zweck

Yee-haw! Barbara Meier (30) hat sich für keinen Geringeren als Arnold Schwarzenegger (69) in ein Cowgirl-Oufit geschmissen - und das auch noch für einen guten Zweck. Auf Instagram postete die "GNTM"-Gewinnerin von 2007 ein Foto, auf dem die beiden Stars mit Cowboyhüten posieren. Anlass war die "Westtime Charity Night", eine Veranstaltung, mit der Schwarzenegger Spenden sammelt.

Was a great pleasure to be at the 5th Annual Westime Charity Night! Thank you Arnold for being such a great host and my deep respect for raising an amazing $1.8 million to continue helping kids succeed in school and in life! 👏🏻💪🏻 So great to see with how much passion and energy you keep supporting others! #supportingASAS @afterschoolallstars @westimewatches Ein Beitrag geteilt von Barbara Meier (@barbarameier) am 7. Jun 2017 um 2:15 Uhr

"Danke Arnold, dass du so ein toller Gastgeber warst und meinen größten Respekt dafür, dass du 1,8 Millionen Dollar gesammelt hast", schrieb Meier unter das Erinnerungsfoto. Die Benefiz-Veranstaltung ist Kindern in Not gewidmet, die mit dem Geld zusätzliche Schulprogramme besuchen sollen, um bessere Chancen im Leben zu haben.

Wie Barabara Meier ihre Topmodel-Figur hält, verrät sie in dem Buch "Dein Weg zum Glücksgewicht: Bewegung statt Diät". Gleich hier bestellen