Amazon: Die Neustarts am Juni-Wochenende

Alle Highlights der Woche bei Amazon.

Was sind die besten Neustarts?

Empfehlungen von Film- und Serienfans weltweit.

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von HuffPost, stellt deshalb jede Woche hier die besten Neustarts auf Amazon vor.

Weiter unten kannst du selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr über deine Streaming-Lieblinge erfahren.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Der beliebte Marvel-Filmreihe "Iron Man” mit Hauptdarsteller Robert Downey Jr., ist ab dieser Woche auf Amazon zu sehen. Noch mehr Superhelden in Aktion gibt es im 2. Teil von "Teenage Mutant Ninja Turtles”. Ernste Schwierigkeiten aufgrund eines verlockenden Deals erwarten außerdem die beiden Freunde „Hap and Leonard”. Horror, Action und jede Menge Zombies sind außerdem Staffel 3 der Spin-Off-Serie „Fear the Walking Dead” garantiert. Ein New Yorker Ehepaar hat in der brandneuen Amazon-Serie „I love Dick” ganz andere Probleme. Beide Ehe-Partner verlieben sich in den gleichen Mann.

Der geniale Erfinder und Großindustrielle Tony Stark (Robert Downey Jr.) entwickelt in Gefangenschaft den Iron Man Anzug, und wird dadurch zu einem neuen Superheld. Seine Technologie weckt im Laufe der Reihe aber auch großes Interesse von Waffenlieferanten. Zu seinen Mitstreitern gehört unter anderem Starks Assistentin und Partnerin Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) und die künstlichen Intelligenz "Jarvis”. Regie führte in Teil eins und zwei Jon Favreau, im Filmreihen-Finale übernahm "Lethal Weapon”-Schöpfer Shane Black.

Wenig Zeit bleibt den riesenhaften Ninja-Schildkröten Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo nach ihrem ersten Abenteuer der Comic-Adaption „ Teenage Mutant Ninja Turtles”. Ein neuer Bösewicht bedroht ihre Heimat New York. Zusätzlich zu der verbündeten Reporterin April O’Neil (Megan Fox), helfen den Turtles auch Kameramann Vernon Fenwick (Will Arnett) und Rächer Casey Jones (Stephen Amell). Während sie zusammen ihre Feinde das Fürchten lehren entwickelt sich in der bunten Truppe auch eine ungewöhnliche Romanze.

Die Serie "Hap and Leonard” spielt in den 1980er Jahren in Texas und handelt von einem verlockenden Deal, der zwei Freunden großen Reichtum bescheren könnte. Hap Collins (James Purefoy) und Leonard Pine (Michael Kenneth Williams) könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Hap wegen Verweigerung des Kriegsdienstes im Gefängnis saß, ist Leonard noch immer von seinen Erlebnissen im Vietnam-Krieg traumatisiert. Eine besondere Bewährungsprobe stellt sich für beide, als Haps Ex-Frau Trudy Fawst (Christina Hendricks) mit einem verhängnisvollen Angebot auf der Bildfläche erscheint.

Amazon zeigt ab dem 5. Juni wöchentlich eine neue Folge der dritten Staffel von "Fear the Walking Dead”. Die Serie beschäftigt sich genauer mit dem Ausbruch der Zombie-Pandemie, welche die Welt der Vorlage „The Walking Dead” bestimmt. Die junge Beziehung des Lehrer-Pärchens Travis (Cliff Curtis) und Madison (Kim Dickens) gerät in Gefahr, als die Untoten in Los Angeles auftauchen. Madisons muss nun auch um ihre beiden Kinder Alicia (Alycia Debnam-Carey) und Nick (Frank Dillane) fürchten.

Auf das schon lange verheiratete Paar Chris (Kathryn Hahn) und Sylvère (Griffin Dunne) wartet eine neue Herausforderung, als sie New York City den Rücken kehren und in der texanischen Marfa an ihrer Beziehung arbeiten wollen. Mit dem Auftritt des gut aussehenden Cowboys Dick (Kevin Bacon) hat nämlich keiner von beiden gerechnet. Sowohl Chris als auch Sylvère sind angetan von dem gutaussehenden Mann und so ergibt sich bald ein Wechselbad der Gefühle.

