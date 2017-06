SPD-Chef Martin Schulz hat sein Rentenkonzept vorgestellt

Das Papier ist voller milliardenschwerer Geschenke an die Älteren, der Kernwählerschaft der SPD

Bezahlen werden sie – mal wieder - die Jüngeren

Wer sich mit der Rente beschäftigt, hat schon seit Jahren nichts mehr zu lachen. Zumindest dann, wenn er jung ist. Der sieht dabei zu, wie alte Politiker milliardenschwere Versprechen an alte Wähler machen. Für die die Jüngeren am Ende zur Kasse gebeten werden.

Ganz anders wollte es Kanzlerkandidat Martin Schulz heute mit seinem neuen Rentenkonzept machen, das er "Generationenvertrag" nennt. Das klingt erstmal gut. Wer genauer hinschaut, erkennt, dass wieder nur die Alten gewinnen. Vor allen aus zwei Gründen:

► Die Rente soll in Zukunft nicht weiter sinken. Die Kosten dafür tragen die Jungen.

► Ruhestand ab 67, nicht später. Klingt auch erstmal gut, nur nachhaltig ist das nicht.

Prinzipiell ist die Idee von Martin Schulz, das Rentenniveau stabilisieren und Altersarmut zu bekämpfen, natürlich richtig. Doch sein Ansatz hat gewaltige Schwächen.

Schulz' Plan ist ein Versuch, seine Wahlkampagne wieder in Gang zu bringen und nach seinem Thema Gerechtigkeit neue Akzente zu setzen.

"Schlechter Deal für die Jüngeren"

In Umfragen trennen ihn aussichtslose 15 Prozent von der Union. Die Antwort der SPD sind milliardenschwere Geschenke an die Älteren, der Kernwählerschaft der Partei.

Generationenforscher Wolfgang Gründinger nennt Paket deswegen im Gespräch mit der HuffPost auch einen "schlechten Deal“. Die Pläne nützten alleine der älteren Mittelschicht.

Ein Beispiel. 78,1 Milliarden Euro Steuergeld kostet das Rentenkonzept bis 2030. Ein großer Teil davon soll verhindern, dass das Rentenniveau in den kommenden Jahren unter 48 Prozent sinkt. Die Zahl beschreibt das Verhältnis der Durchschnittsrente zum Durchschnittseinkommen.

Das meiste davon, nämlich 18 Milliarden Euro im Jahr, wird erst ab 2027 und darüber hinaus fällig. Dann nämlich gehen die Babyboomer in den Ruhestand. Ohne den Demografiezuschuss, wie die SPD diese Geldspritze nennt, würde das Rentenniveau dramatisch sinken.

Jene, die heute 50 und älter sind, können sich also zurücklehnen. Sie profitieren von Schulz Werbeversprechen am meisten und müssen keinen einzigen Cent dafür erwirtschaften. Denn wenn die Steuermilliarden aus dem SPD-Papier fällig werden, sind sie schon in Rente.

Den größten Teil müssen die Jungen finanzieren und jene, die heute noch gar nicht geboren sind. Das ist kein neuer Generationenvertrag, sondern blanker Hohn. Nicht viel besser macht es da, dass Schulz mit keinem Wort erwähnt hat, wo die Steuergelder herkommen sollen.

Es muss sie ja auch nicht kümmern: 2030 ist Schulz 74 Jahre und in Pension, wenn er nicht dreimal wiedergewählt wurde.

Das Problem haben dann die kommenden Generationen. SPD-Arbeitsministerin Nahles sagt dazu nur, dass sich solche Summen ja problemlos im Haushalt verschieben lassen könnten. Das ist blanker Hohn.

An den Jüngeren ist es übrigens auch, die Rente wirklich zu retten

"Viel Wahlkampf“ nennt deswegen Finanzexperte Holger Lüthen vom Wirtschaftsinstitut DIW in Berlin auch die SPD-Pläne. Dabei bräuchte es einen großen Wurf, um das Rentensystem auf neue Beine zustellen.

"Dafür müsste man mehr an den Grundsätzen rütteln, wie etwa Rentenberechtigten ermöglichen, eine Teilzeit-Rente zu beziehen“, sagt er im Gespräch mit der HuffPost. Wer länger arbeiten will, soll auch länger arbeiten können.

Bislang sind Arbeitnehmer dazu gezwungen, mit 67 Jahren in Rente zu gehen oder Vollzeit weiterzuarbeiten. Einen Mittelweg gibt es nicht. "Die Grenzen sind noch zu starr“, sagt Lüthen.

Mit seiner klassischen SPD-Politik vergisst Martin Schulz leider die Interessen der Jüngeren. Die vertritt er leider bislang nur beim Thema Europa. Doch dass das nicht reicht, zeigen seine Umfragewerte.

