Zwischen diesen Fotos liegen 17 Jahre - Internetnutzer diskutieren über ein irritierendes Detail

Wichtige Momente in unserem Leben und dem unserer Kinder halten wir gerne fotografisch fest. Um uns daran erinnern zu können oder diese Erinnerung mit anderen zu teilen.

Schon vor einigen Jahren kam der Trend auf, alte Kinderfotos noch einmal als Erwachsene nachzustellen. Auch die Amerikanerin Madeleine Tarin und ihre Eltern hatten diese Idee.

Zwei Feiern, ein Foto

Anlässlich des Schulabschlusses des 18-jährigen Mädchens hat die Familie beschlossen, ein altes Foto, das bei dem Schulabschluss seiner Mutter im Jahr 2000 entstanden ist, nachzustellen.

yeah that's right, we made it TOGETHER 🎓 pic.twitter.com/I8BmzrJP7Z — Madeleine ⚽️ (@123alwayssmilen) 2. Juni 2017

Auf dem älteren Foto sieht man die einjährige Madeleine auf den Schultern ihres Vaters. Links steht ihre stolze Mutter, die freudestrahlend in die Kamera blickt. Sie trägt eine der Kutten, die für amerikanische Schulabschlüsse ganz typisch sind und bei uns vor allem durch diverse Serien bekannt sind.

Das zweiten Foto, welches 17 Jahre später entstanden ist, zeigt genau das gleiche Szenario. Nur diesmal ist es Madeleine, die die Kutte trägt. Wieder sitzt sie auf den Schultern ihres Vaters, ihre Mutter lächelt in die Kamera.

Die Eltern sehen aus, als wären sie nicht älter geworden

Binnen weniger Stunden gingen die beiden Fotos, die Tarin einander gegenübergestellt auf Twitter postete, viral: Über 75.000 Retweets und etwa 327.000 Likes erreichte das Foto.

Doch das Netz feiert nicht nur Madeleines Erfolg und die süße Idee. Viele Internet-Nutzer bemerkten auch ein anderes pikantes Detail: Es sieht so aus, als wären ihre Eltern nicht gealtert.

Ein Twitter-User schreibt zum Beispiel: “Bitte schickt mir eine Kiste von diesem Anti-Aging-Wasser.” Ein anderer kommentiert: “Wow, es sieht so aus, als wären deine Eltern jünger geworden und nicht älter.”

Please send cases of that reverse-aging water this family has been drinking! OMG! — Jeremy Pond (@JeremyPond) 3. Juni 2017

Wtf it looks like ur parents got younger rather than aging — 🍱🍱🍱 (@niaabambia) 2. Juni 2017

Auch die ersten “Verschwörungstheorien” kursieren bereits im Netz: Die Tarins seien vermutlich Vampire und würden deswegen nicht altern.

Your Mom and Dad are like vampires wth?, they didn't age.

Congrats!! — AH (@Ahmedtism) 3. Juni 2017

