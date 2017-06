Salma Hayek: Ihre rührenden Worte an Amal und George Clooney

Die Zwillinge von Amal (39) und George Clooney (56) sind da und Hollywood-Superstar Salma Hayek (50) ist eine der ersten Gratulantinnen. Bei einer Vorführung ihres neuen Films "Beatriz at Dinner" am Dienstagabend in New York auf einen Rat für die frischgebackenen Eltern angesprochen, sagte sie laut "People.com": "Ich habe keinen Rat, weil seine Frau wie ich Libanesin ist und ich seine Schwiegermutter und seine Schwägerin kenne und ich weiß, dass diese Kinder in keinen besseren Händen sein könnten." Hayek, die in Mexiko geboren wurde, hat einen libanesischen Vater.

Und auch Salma Hayek und George Clooney kennen sich schon lange: Sie standen im Quentin-Tarantino-Thriller "From Dusk Till Dawn" (1996) vor der Kamera - der Film markiert ihren großen Durchbruch in Hollywood.

Ella und Alexander Clooney erblickten am 6. Juni 2017 das Licht der Welt. Das gaben die Eltern der Zwillinge, Amal und George Clooney, am Dienstag in einem Statement bekannt. Das Paar ist seit 2014 verheiratet.