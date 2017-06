Brutales Video geht um die Welt: Zoo verfüttert lebendigen Esel an Tiger – die Begründung ist geisteskrank

Ein brutales Video macht derzeit im Internet die Runde: Es zeigt eine Gruppe von Männern,, die einen Esel von einem LKW aus in ein Tigergehege werfen.

Der Esel landet in einem Wassergraben, der das Gehege umgibt. Ganze 30 Minuten wehrt sich der Esel gegen die angreifenden Tiger, berichtet die englischsprachige Nachrichtenseite der "South China Morning Post".

Das Video wurde am Montag im Zoo Yancheng Wild Animal World in Jaingsu im Osten Chinas aufgenommen.

In einem offiziellen Statement, veröffentlicht auf der chinesischen Webseite "Sina Weibo", heißt es, dass einer der Investoren des Tierparks den Esel aus Frust verfüttert hatte.

Ein Disput zwischen dem Zoo und einem weiteren Unternehmen hatte zur Einfrierung des Vermögens des Zoos geführt, wie die "BBC" berichtet.

They were stopped from taking zoo animals to sell. So they threw a live donkey into the tiger enclosure instead https://t.co/4e65bQIPKI pic.twitter.com/A5ZshxIeqO

— SCMP News (@SCMP_News) 6. Juni 2017