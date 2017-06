"Ich habe den Hass gespürt": Das geschah, als Jan Böhmermann und Til Schweiger im selben Flugzeug saßen

Eines ist bekannt: TV-Satiriker Jan Böhmermann und Schauspieler Til Schweiger sind keine guten Freunde. Für Schweiger ist der Moderator ein “Vollspacko” und auch Böhmermann lässt sich keinen Witz auf Kosten von Schweiger entgehen.

Wie Böhmermann in seinem Spotify-Podcast “Fest und Flauschig” erzählt, ist es vor kurzem fast zu einer Begegnung zwischen den beiden gekommen. Denn: Sie saßen im selben Flugzeug.

Böhmermann habe das durch eine SMS von seinem TV-Kollegen Olli Dietrich erfahren. “Hey Jan, dreh dich mal um, hinter dir sitzt Til Schweiger”, hieß es demnach in der Nachricht.

Böhmermann und Schweiger saßen hintereinander

"Ich saß am Fenster in Reihe 17 und Til Schweiger saß auf der anderen Seite am Gang in Reihe 18. Als ich mich umgesehen habe, habe ich aber bemerkt, dass er mich nicht gesehen hat", sagt Böhmermann.

Schnell stand für den Satiriker fest: Auf keinen Fall solle es zu einer Begegnung kommen. "Wir haben eine komplexe Beziehung", so Böhmermann.

Wie er in seinem Podcast berichtet, hat Böhmermann den ganzen Flug darüber nachgedacht, wie er einem Zusammentreffen entgehen könnte. Er habe sich dann für das “Powerplay” entschieden.

"Er hätte mich aktiv ansprechen müssen"

"Ich bin aus dem Sitz so aufgestanden und ausgestiegen, dass ich nur Notiz von ihm genommen hätte, indem er mich selbst anspricht. Ich habe mich so hingestellt, dass er unmöglich mit mir reden kann, wenn er mich nicht aktiv anspricht”, erklärte Böhmermann. Zusätzlich habe er seine Kopfhörer aufgesetzt und Musik gehört.

Und tatsächlich: Til Schweiger hat Jan Böhmermann nicht angesprochen. Er sagt nur: "Ich habe den Hass an meinem Rücken gespürt."

Die ganze Geschichte seht ihr oben im Video.

(nsc)