Seit 2008 betreibt Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (44, "Ein perfekter Mord") die Webseite "Goop", eine Art Blog mit angehängtem Onlineshop. "Es ist mein Fulltime-Job. Ich gehe jeden Tag ins Büro", verkündete die Schauspielerin stolz in Jimmy Kimmels (49) TV-Show. Nur blöd, dass sie offenbar nicht einmal weiß, was da so auf ihrer Seite geschrieben und verkauft wird.

Kimmel hatte sich ein paar absurde Beispiele der Lifestyle-Tipps von "Goop" herausgesucht. Konfrontiert mit der "Earthing"-Methode, bei der man barfuß herumlaufen soll, oder dem Jade-Ei, das sich Frauen für besseren Sex in die Vagina einführen sollen, gab Paltrow zu: "Ich habe keine Ahnung, von was zur Hölle wir reden." Vielleicht sollte sie sich die Inhalte ihrer Webseite in Zukunft genauer ansehen...

