George und Amal Clooney sind Eltern von Zwillingen - die Namen der beiden Babys sind wunderbar normal

Viel mehr Prominenz, Erfolg und Schönheit geht fast nicht mehr in einer Partnerschaft: George Clooney spielte in Kino-Hits wie Argo, Ocean's Eleven und Three Kings, gewann Oscars, kämpft für Frieden in der Krisenregion Darfur.

Seine Frau Amal Clooney ist Oxford-Absolventin, vertrat als Star-Anwältin etwa den Wikileaks-Mitgründer Julian Assange und setzt immer wieder Mode-Trends.

Jetzt hat das Promi-Paar gezeigt, wie Erfolg beim Kinderkriegen geht. Die beiden Clooneys dürfen sich gleich über Zwillinge freuen. Die Kinder seien am Dienstag in der britischen Hauptstadt London zur Welt gekommen, teilte der Verleger von George Clooney mit.

"Ella, Alexander und Amal sind alle gesund, glücklich und ihnen geht es bestens", sagte er. Dann erlaubte er sich noch einen kleinen Scherz über den Ocean's Eleven-Schauspieler: "George steht noch unter Narkosemittel und sollte sich im Laufe der nächsten Tage erholen."

Andere Prominenten gratulierten dem Clooney-Paar. Die Schauspielerin Nicole Kidman etwa sagte laut einem BBC-Bericht: "Jedes mal wenn ein Kind geboren wird, kann ich nur 'Ahhh' seufzen. Bei zwei Babys ist es gleich ein doppeltes 'Ahhh".

Die Komikerin und Moderatorin Ellen DeGeneres freute sich auf Twitter über das Baby-Glück: "Willkommen in der Welt, Ella und Alexander Clooney. Meine Glückwünsche, George und Amal, oder wie ich euch nun nennen sollte, Ocean's Four.

Welcome to the world, Ella and Alexander Clooney. Congratulations, George and Amal, or as I’m now calling you, Ocean’s Four.

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 6. Juni 2017