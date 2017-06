French Open 2017 im Live-Stream: Thiem vs. Djokovic im Roland Garros online sehen, so geht's | Pascal Rossignol / Reuters

Die French Open können Tennis-Fans auch im Live-Stream sehen

Im Viertelfinale spielt Thiem gegen Djokovic

Tennis im Live-Stream sehen - das gilt auch für die Viertelfinal-Spiele des Grand-Slam-Turnier: Bei sechs spannenden Tennis-Duellen ist es aber schwer, eine einzige Partie herauszupicken.

Doch Dominic Thiem gegen Novak Djokovic bleibt das Topduell in Paris. Titelverteidiger Djokovic steht vor dem ersten Härtetest. Denn der Österreicher Thiem zeigt sich bislang im Stade Roland Garros in bestechender Form.

Der 23-Jährige ist in der französischen Hauptstadt noch ohne Satzverlust. Das kalte, windige Wetter am Dienstag hätte ihm nicht gelegen. Doch am Mittwoch soll es wieder wärmer werden.

Djokovic hat sich von Runde zu Runde gesteigert und nähert sich seiner Bestform. Diese wird er benötigen, um gegen Thiem ein vorzeitiges Aus zu verhindern.

Topfavorit Rafael Nadal steht bei den French Open im Halbfinale. Der Spanier profitierte am Mittwoch im Viertelfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Landsmannes Pablo Carreno Busta.

Auf dem Weg zu La Décima bekommt Nadal es am Freitag mit dem Gewinner des Duells zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) und dem Österreicher Dominic Thiem zu tun.

Bei den Damen werden die letzten beiden Halbfinalistinnen gesucht: Die Hoffnungen der Franzosen ruhen auf Caroline Garcia, die es mit der an Nummer zwei gesetzten Tschechin Karolina Pliskova zu tun bekommt.

Pliskova kann genau wie Simona Halep in Paris noch die Nummer eins der Welt werden. Die Rumänin trifft auf Elina Switolina aus der Ukraine. Halep muss die French Open gewinnen, um Angelique Kerber abzulösen. Pliskova reicht der Finaleinzug.

Die French Open im Live-Stream sehen, so geht's

Der Sender Eurosport überträgt das zweite Grand-Slam-Turnier im Fernsehen und im Internet. Während im TV nur eine begrenzte Zahl an Spielen gezeigt wird, bietet der Sender online alle Duelle an. Jedoch ist hierfür ein spezielles Online-Abonnement nötig:

► French Open auf Eurosport.de sehen (nur mit Abo)

► Hier findet ihr den Spielplan des aktuellen Tages

Mit dpa-Material.

