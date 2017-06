"Ich habe nie verstanden, wie er mich lieben kann": Mit diesem Foto berührt eine Frau Tausende

Die amerikanische Mutter Jazzy und ihr Mann sind seit 14 Jahren zusammen. Sie haben zwei gemeinsame Kinder und gehen sprichwörtlich durch dick und dünn.

Vergangene Woche postete Jazzy ein Pärchen-Foto auf Instagram, das tausende Menschen begeistert. Auf dem Bild sieht man das Paar in Bademode am Meer - sie sind sichtlich glücklich, lachen und schlendern Hand in Hand über den Sandstrand.

"Wie kann er jemanden lieben, der nicht ‘perfekt’ ist?"

Das Foto sorgt für eine Flut an Kommentaren. Denn Jazzy ist übergewichtig, während ihr Freund dagegen durchtrainiert ist - inklusive Sixpack.

“Seit all diesen Jahren liebt er meine Kurven, jedes Speckröllchen und Dehnungsstreifen”, schreibt die Frau dazu. “Ich habe nie verstanden, wieso. Wie kann er jemanden lieben, der nicht ‘perfekt’ ist?” Und sie fügt hinzu: "Aber jetzt erkenne ich, dass ich den 'perfekten' Körper habe. Ich liebe meinen Körper und verstehe endlich, warum er ihn auch liebt."

Auch aus dem Netz erhält Jazzy viel Zuspruch. Wahre Schönheit kommt halt doch von Innen.

Wie das Foto aussieht, seht ihr oben im Video.

(lm)