US-Präsident Trump benennt neuen FBI-Direktor - via Twitter

US-Präsident Donald Trump will den Juristen Christopher Wray zum neuen FBI-Chef machen. Das teilte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwalt (von 2003 bis 2005 unter George W. Bush) arbeitet derzeit für das Justizministerium. Trump nominierte ihn, da er "ein Mann mit einwandfreien Referenzen" sei.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017