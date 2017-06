"Die Mumie"-Premiere: Annabelle Wallis glänzt in goldener Abendrobe

Da bekam bestimmt auch Tom Cruise (54) große Augen: Annabelle Wallis (32, "Annabelle"), sein Co-Star im Kino-Blockbuster "Die Mumie", sah bei der New Yorker Premiere des Films einfach zu gut aus. Die 32-Jährige erschien in einer goldenen Abendrobe, die bis zum Boden reichte und in einer Mini-Schleppe auslief. Der mit tausend glitzernden Pailletten bestickte Stoff war aber nicht der einzige Hingucker, denn on top punktete das Kleid mit einem sehr tiefen Ausschnitt.

Passend zum Glamour-Outfit waren Wallis' Haare in großen Hollywood-Wellen frisiert und auf einer Seite zurückgesteckt. Auch beim Make-up setzte die Blondine auf Eleganz: Braune Smokey-Eyes, dunkles Rouge und einen Hauch nudefarbener Lippenstift passten ins goldene Farbspektrum des ganzen Auftritts. Goldene Ringe und ein Armreif mit funkelnden Diamanten machten den Goldmarie-Look perfekt. Manchmal ist mehr eben doch mehr.

