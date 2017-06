Clooney-Zwillinge: So reagieren die Promis auf die "Ocean's Four"

Nicht nur George (56) und Amal Clooney (39) freuen sich über die Geburt ihrer Zwillinge. Auch die Promiwelt ist entzückt von der frohen Botschaft und zeigt das überschwänglich in den sozialen Medien. US-Moderatorin Ellen DeGeneres (59) zum Beispiel hat sich in Anlehnung an Clooneys Film "Ocean's Eleven" schon einen Spitznamen für die ab jetzt vierköpfige Familie ausgedacht: "Willkommen auf der Welt Ella und Alexander Clooney. Gratulation George und Amal oder wie ich euch ab sofort nenne, Ocean's Four", schrieb sie auf Twitter.

Welcome to the world, Ella and Alexander Clooney. Congratulations, George and Amal, or as I’m now calling you, Ocean’s Four. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 6. Juni 2017

Auch die US-Journalistin Katie Couric (60) und "21 Jump Street"-Star Holly Robinson Peete (52) nutzten Twitter, um ihre Glückwunsche auszusprechen. Peete fügte zu ihrem Post noch mehrere niedliche Fotos ihrer eigenen Zwillinge hinzu und schrieb: "Ach... Junge-Mädchen-Zwillinge sind toll!".

"Amal Clooney und ihr Ehemann George"

CONGRATULATIONS! Human rights lawyer Amal Clooney, a pioneer for refugees, and her husband George are parents of twins Ella and Alexander. — Anne Frank Center (@AnneFrankCenter) 6. Juni 2017

In den sozialen Medien wurden aber auch ernstere Töne angeschlagen. Vielen stieß sauer auf, dass Amal Clooney in einigen Medien nur als "Ehefrau von" genannt wurde. Die offizielle Seite des Anne Frank Centers hatte darauf die wohl beste Reaktion: "GRATULATION! Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, eine Vorreiterin in Sachen Flüchtlinge, und ihr Mann George sind jetzt Eltern von Ella und Alexander."

Das offizielle Geburt-Statement kam da schon besser an. Moderatorin Joslyn Davis (35) amüsierte sich zum Beispiel: "Die Clooney-Zwillinge sind da und der Sprecher sagt: 'George steht unter Beruhigungsmitteln und sollte sich in einigen Tagen wieder erholt haben.' haha"

Ach ja und dann wäre da noch Darth Vader. Über den inoffiziellen Twitter-Account DepressedDarth wurde ein Post veröffentlicht, dem viele wohl zustimmen werden: "George Clooneys Frau hat Zwillinge zur Welt gebracht. Das heißt also, ich bin nicht mehr der attraktivste Zwillingsvater der Galaxie."