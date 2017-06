"Ich würde ewig lang laufen, nur um wieder in deinen Armen zu sein."

Ein Vierteljahrhundert wären Iman (61, "I Am Iman") und David Bowie (1947-2016, "Blackstar") am 6. Juni verheiratet gewesen. Ein Datum, das das Topmodel zu einem rührenden Posting bewegte. Via Instagram veröffentlichte sie ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto und dazu das Zitat, das viele Fans mitten ins Herz traf. "Das sind so wunderschöne Wort Iman. Viel Liebe und Licht von uns", heißt es etwa in den Kommentaren.

June 6th #BowieForever Ein Beitrag geteilt von IMAN (@the_real_iman) am 6. Jun 2017 um 5:03 Uhr

