Egal ob das deutsche "Die Höhle der Löwen", der US-"Shark Tank" oder das britische Original "Dragon's Den": Shows um Unternehmensgründer mit neuen Geschäftskonzepten sind weltweit angesagt. Apple hat dem Ganzen einen kleinen Twist verliehen und nun die erste Folge von "Planet of the Apps" veröffentlicht. In der Reality-Show erhalten die Entwickler von Apps womöglich die Chance ihres Lebens.

Die Kandidaten stellen ihr App-Konzept vier prominenten Beratern vor: Schauspielerin Jessica Alba (36), ihrer Kollegin Gwyneth Paltrow (44), dem Unternehmer Gary Vaynerchuk (41) und dem Musiker und Tausendsassa will.i.am (42). Können die Entwickler überzeugen, so erhalten sie für die Vorstellung ihrer App Unterstützung von demjenigen Mentor, der sie auserwählt hat. Als ultimativer Preis winkt die Finanzierung des Projekts durch die Wagniskapitalisten Lightspeed Ventures Partners.

Erste Folge für alle kostenlos

Die Premierenfolge der Serie gibt es - wie auch die kommenden Folgen - exklusiv bei "Apple Music" zu sehen. Für die erste Episode macht Apple allerdings eine kleine Ausnahme. Die einzelne Folge ist für kurze Zeit auch kostenlos auf der Website der Show abrufbar. Die weiteren Episoden sollen dann nach und nach wöchentlich erscheinen.