Bei den CFDA Fashion Awards in New York tummelten sich am Montag die heißesten Models, Schauspielerinnen und Fashionistas. Doch eine Ikone aus den 90er Jahren stellte alle neuen It-Girls in den Schatten: Meg Ryan. Die 55-jährige Schauspielerin überraschte mit einem ihrer mittlerweile seltenen Red-Carpet-Auftritte und machte allen vor, wie die perfekte Kombination aus elegant und sexy aussehen sollte.

So geht sexy mit 55

Meg Ryans letzten Film "Ithaca" können Sie hier bei Amazon bestellen

Die "Harry und Sally"-Darstellerin wählte eine schlichte, aber dennoch aufsehenerregende Robe für das Mode-Event aus - ein schimmerndes Trägerkleid von Designer Christian Siriano (31). Neben dem glänzenden hellen Stoff fiel das Kleid auch durch eine kleine Schleppe auf. Der eigentliche Eyecatcher war aber das tiefe Dekolleté, welches den durchtrainierten Körper der Schauspielerin betonte. Auch von hinten konnte sich die Robe sehen lassen, wie Ryan auf Instagram zeigte. Kaum zu glauben, dass diese Frau schon 55 ist!

Um den jugendlichen Look perfekt abzurunden, setzte Ryan beim Make-up auf helle Töne und stylte ihre blonden Haare in frechen Locken. Dezenter Diamant-Schmuck und silberne Plateau-High-Heels machten das Wow-Outfit perfekt.