Wincent Weiss steht auf starke Frauen

"Ich mag Frauen, die wissen, wo sie hinwollen. Zielloses Jobben verstehe ich nicht."

Sänger Wincent Weiss (24, "Feuerwerk") weiß ganz genau, auf welchen Typ Frau er steht. Dass er vor allem starke Frauen faszinierend findet, verriet er nun im Interview mit dem Magazin "Emotion". Geprägt worden sei er dabei vor allem von seiner Familie. "Meine Mutter ist so eine starke Frau. Sie geht den Weg, auf den sie Bock hat", erklärte er weiter. Mehr starke Frauen wünsche er sich auch in seinem Beruf: "Im Radio werden noch immer mehr Männer als Frauen gespielt, das kann sich in meinen Augen gern ändern."

