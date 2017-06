Ich wurde von einer Frau missbraucht, aber niemand hat mir geglaubt

Dieser Artikel erschien ursprĂŒnglich bei Refinery29.

Es ist gar nicht so lange her, da war ich ein 13-jĂ€hriges, naives MĂ€dchen - queer noch dazu, aber das hatte ich noch niemandem gesagt. Es fĂŒhlt sich an, als hĂ€tte ich seitdem ein ganzes Leben verlebt.

Zu der Zeit wohnte ich noch in einem traditionellen Haushalt. Ich hatte eine wilde Vorstellungskraft und einen unstillbaren Durst fĂŒr die Welt da draußen. Das alles Ă€nderte sich von einem Tag auf den anderen, als ich eine Frau kennenlernte, die schnell mein Vertrauen gewann - und mich schließlich meiner Unschuld beraubte.

Nicht alle PÀdophile sind glatzköpfige, bÀrtige MÀnner

Es fing alles damit an, dass ich fĂŒr einen Familienurlaub packte. Meine Mutter teilte mir mit, dass ich das Zimmer mit meiner Freundin und ihrer Ă€lteren Verwandten teilen wĂŒrde. Ich war sofort abgetörnt von dem Gedanken daran, mein Zimmer mit Erwachsenen teilen zu mĂŒssen, aber als eher optimistischer Pre-Teen war ich entschlossen, trotzdem die beste Woche meines Lebens zu haben.

Als es soweit war, war ich schon so aufgeregt, dass ich die Flure entlang rannte und mein Zimmer suchte. Ich steckte den SchlĂŒssel in die TĂŒr und rannte ins Zimmer, um meine Freundin zu umarmen, die mit ihrer Tante bereits angekommen war - eine Frau um die 30 mit langen Haaren, grĂŒnen Augen und einem LĂ€cheln, das ich nie wieder vergessen werde.



Diese vermeintlich harmlose Frau, die ich gerade beschrieben habe? Sie ist pÀdophil.

Nicht alle PĂ€dophile sind glatzköpfige, bĂ€rtige MĂ€nner, die Kindern Schokolade anbieten oder sie im Supermarkt ansprechen. Mit 13 Jahren war ich darauf vorbereitet worden, vor genau solchen Typen wegzurennen, aber nicht vor dieser Frau. Sie schien einzigartig zu sein, und sie faszinierte mich. Ich wollte ihr bis ans Ende aller Tage zuhören - so charismatisch redete sie. Ihre Körpersprache war so einladend, dass ich fĂŒr immer bei ihr bleiben wollte.

Obwohl die Anzeichen von Missbrauch da waren, ignorierte ich sie

Innerhalb von sechs Monaten hatte sie das Vertrauen meiner Eltern und mir gewonnen. Sie nahm mich mit ins Einkaufszentrum, fĂŒhrte mich zum Mittagessen und ins Kino aus - wir gingen ĂŒberall hin, wo 13-JĂ€hrige eben gerne hingehen wollen. Ich habe sie fast fĂŒnf Mal pro Woche gesehen.

Meine SexualitĂ€t verwirrte mich und das hat sie fĂŒr sich ausgenutzt.

Sie erzĂ€hlte mir oft, dass niemand mich so verstehen wĂŒrde wie sie, und dass sie so gerne in einer Beziehung wĂ€re. Alles, was ich wollte, war Liebe, und sie löste in mir das GefĂŒhl von Schmetterlingen im Bauch aus. Wir fingen an, uns gegenseitig "Ich liebe dich” zu sagen. In meinem jugendlichen Kopf glaubte ich wirklich und ehrlich, verliebt zu sein. Sie hatte eine seltsame Macht ĂŒber mich; ihr Wunsch war mein Befehl. Nichts anderes auf der Welt zĂ€hlte noch.

Obwohl die Anzeichen von Missbrauch da waren, ignorierte ich sie. Ich hatte das Konzept von Missbrauch noch nicht richtig verstanden, aber ich verstand durchaus, was richtig und was falsch war - und ich wusste, dass das alles nicht gerade als richtig durchgehen konnte. Das fing etwa einen Monat nach unserer ersten Begegnung an, da zwang sie mich, sie zu kĂŒssen. Innerhalb von sechs Monaten wurde meine unschuldige SchwĂ€rmerei zu einer dunklen und gewalttĂ€tigen Angelegenheit.

Nachdem ich monatelang ihre sexuellen Avancen und tastenden HĂ€nde abzuwehren versuchte, wurde sie manipulativ und beschimpfte mich verbal, sodass ich sie irgendwann ließ.

Sie sagte Dinge wie "Es ist egal, was du willst” und "Das ist okay, weil ich dich liebe.”

Ich kann noch die Narben sehen, die sie an meinem Körper hinterlassen hat

Sie zwang mich, mit ihr Sex zu haben, und manchmal brachte sie andere Erwachsene - immer MĂ€nner - ins Spiel. Wenn diese MĂ€nner dabei waren, war ich viel weniger kooperativ. Ich hatte mich eh fremden MĂ€nnern gegenĂŒber unwohl gefĂŒhlt, ganz besonders gegenĂŒber denjenigen, die sie kannte (eben jene glatzköpfigen Typen mittleren Alters), vor denen ich hĂ€tte wegrennen sollen.

Das erste Mal, als das passierte, dachte ich wirklich noch: Das ist mein schlimmster Albtraum. Ich habe tagelang danach noch geweint und darĂŒber nachgedacht, mich selbst umzubringen. Ich hatte meine Belastungsgrenze erreicht und ich wusste, dass etwas mit dieser Situation absolut nicht in Ordnung war.

Mein Widerstreben machte sie wĂŒtend, und sie nutzte diese Wut, um mich zu verletzen. Ich kann heute immer noch die Narben sehen, die sie an meinem Körper hinterlassen hat. HandabdrĂŒcke dort, wo sie mich wĂŒrgte; Kratzer, Schnitte und Wunden dort, wo ich mich wehrte; und die selbst zugefĂŒgten Wunden da, wo ich mich fĂŒr sie unattraktiv machen wollte. Aber zu der Zeit konnte auch die hĂ€rteste SelbstverstĂŒmmelung eine machtbesessene PĂ€dophile nicht zurĂŒckhalten.

Der einzige Ausweg, der sich fĂŒr mich anbot, war Selbstmord

Ich fĂŒhlte mich komplett alleine. Ich wusste, dass ich nur aus dieser Missbrauchssituation herauskam, wenn ich jemandem davon erzĂ€hlte, aber sie hatte mir eingetrichtert, dass sie nie wieder mit mir reden wĂŒrde, wenn ich “unser Geheimnis” lĂŒftete. Ich war jung, verwirrt und dachte, dass ich tun mĂŒsste, was eine Erwachsene - also sie - mir sagt.

Der einzige Ausweg, der sich fĂŒr mich anbot, war Selbstmord. Ich war 14 und ich dachte, es sei besser zu sterben, als eine Person zu enttĂ€uschen, die mir sagte, dass sie mich liebte. Ich fing an, nach dem Auto zu suchen, vor das ich mich werfen könnte; oder nach einer BrĂŒcke fĂŒr meinen letzten Sprung. Diese Selbstmordgedanken hielten noch Jahre nach dem Missbrauch an.

Die 11 Monate sexueller, physischer und verbaler Vergewaltigung kamen zu einem abrupten Ende, als ich versucht habe, einem Familienmitglied davon zu erzĂ€hlen. Ich hatte damals noch nicht das Vokabular, um richtig zu beschreiben, was mit mir gemacht wurde - und ich hatte furchtbare Angst, Ärger zu bekommen.

Also habe ich die Geschichte ein bisschen schöngeredet und erzĂ€hlt, dass sie und ich in einer “Beziehung” seien. Ich wollte so diskret wie möglich sein, also habe ich nie etwas von den sexuellen Übergriffen erzĂ€hlt, und nur gesagt, dass wir HĂ€ndchen hielten.

Die meisten haben mir die Schuld gegeben

Es war nur eine Frage der Zeit bis ein großer Teil meiner Familie - sowohl der kleine als auch der erweiterte Kreis - die Geschichte kannten, oder zumindest dachten, die Geschichte zu kennen. Die meisten haben schnell irgendwelche Anschuldigungen ausgesprochen und mir die Schuld gegeben. Ich wurde als emotional labil, als LĂŒgnerin, als dramatisches Kind und verzweifelt nach Aufmerksamkeit bezeichnet.



Wieder wurde mir von Erwachsenen gesagt, ich sollte ruhig sein, also blieb ich ruhig.

Sobald die Geschichte ĂŒber unsere Beziehung ans Licht geraten war, hörte ich nie wieder etwas von ihr. Aus einem energetischen, glĂŒcklichen Kind wurde ein Ă€ngstliches, stummes Wesen, das mit niemandem mehr redete. Ich dachte: wenn ich rede, dann hören die Menschen meine Scham und die Schuld, die ich in mir spĂŒrte. Ich wurde selbst-destruktiv und fiel in das tiefe Loch der Drogensucht.

Meine Vergewaltigerin ist einfach davon gekommen, wĂ€hrend ich bloßgestellt und beschĂ€mt wurde. Ich machte es den Erwachsenen in meinem Leben nach und gab mir selbst die Schuld.

Verschreibungspflichtige Medikamente und SelbstverstĂŒmmelung lösten bei mir Erleichterung aus. Niemand redete mit mir darĂŒber, was passiert war; ich blieb im Dunkeln zurĂŒck, mit einem gebrochenen Herzen und vielen unbeantworteten Fragen. Ich hatte nie richtig verstanden, dass ich sexuell missbraucht worden war.

Es hat Jahre gedauert, bis ich den Verlust meiner "ersten Liebe” verkraftete; bis ich verstand, dass das Vergewaltigung war. Ich wollte nur diese Liebe nochmal spĂŒren. Ich fĂŒhlte mich einsamer als je zuvor. Ich ritzte mich, um Kontrolle ĂŒber meinen Schmerz zu bekommen, und nahm Tabletten, um die Leere in mir zu betĂ€uben.

Über meine Erfahrungen zu reden half mehr als alles andere

Einige Jahre spĂ€ter starb ein Verwandter wegen Drogenmissbrauch - da wurde ich von der RealitĂ€t des Lebens eingeholt. Ich verstand, dass Schmerztabletten niemals mindern konnten, was ich innerlich fĂŒhlte. Ich musste das alles anders bewĂ€ltigen. Also nahm ich Kontakt zu einigen engen Verwandten auf und erzĂ€hlte ihnen ganz genau, was mir passiert war.

Sie wurden zu meinen tragenden SĂ€ulen, als ich von meinen SĂŒchten herunter kam. Der Entzug von den Tabletten war schmerzhaft und schwierig, aber am Ende bin ich mit 18 Jahren in ein drogenfreies Leben eingetreten. Ich fĂŒhlte mich immer noch verloren, aber ich war entschlossen, ein sinnvolles Leben zu fĂŒhren.

Ich hatte GlĂŒck, so viel UnterstĂŒtzung von den Menschen um mich herum zu finden. Über meine Erfahrungen zu reden half mehr als alles andere. Nachdem ich mein Schweigen endlich gebrochen hatte, setzte ich mir kurzfristige Ziele fĂŒr mich selbst. Mit jeder ĂŒberwundenen Herausforderung fĂŒhlte sich mein Leben sinnvoller an.

Ich fand schon bald eine Leidenschaft, die mich voran trieb und startete eine Karriere in der Schönheitsindustrie. Ich merkte, dass ich Menschen gerne dabei half, schöner auszusehen und sich auch schön zu fĂŒhlen. Nichts lĂ€sst sich mit dem GefĂŒhl vergleichen, dass ich habe, wenn Kunden mit einem LĂ€cheln aus dem Laden treten.

Ich arbeite jeden Tag daran, mich selbst zu heilen

Insgesamt war es mein unterstĂŒtzendes Netzwerk und mein eigenes DrĂ€ngen darauf, die Komfortzone zu verlassen, was mir am meisten bei meinem GlĂŒck geholfen hat. Es hat danach nicht lange gedauert, bis ich mich wieder selbst lieben konnte. Das kam, als ich einfach das GlĂŒck nicht finden konnte. Irgendwann habe ich verstanden, dass man GlĂŒck auch ĂŒberhaupt nicht findet, sondern dass es in einem selbst drin steckt.

Um es aber fĂŒr sich selbst nutzen zu können, muss man lernen, sich selbst die Liebe und das VerstĂ€ndnis zu schenken, die man in den dunklen Jahren verloren hatte.

Ich bin kein Teenager mehr und frage mich stĂ€ndig, wie ich es durch den Missbrauch und die nachfolgende Zeit eigentlich geschafft habe. War es nur GlĂŒck? Oder hat mir das Universum irgendwie mitgeteilt, dass mein Sinn auf Erden noch nicht gefunden war? Ich glaube daran, dass es das Letztere ist.

Obwohl meine Vergewaltigerin immer noch auf freiem Fuß ist und es immer noch Leute aus meiner eigenen Familie gibt, die mir nicht glauben wollen, arbeite ich jeden Tag daran, mich selbst zu heilen. Ich möchte in der Lage sein, jungen Frauen und MĂ€dchen wie mir zu helfen, indem ich meine Überlebensgeschichte teile. Auf diese Art und Weise kann ich vielleicht jemanden berĂŒhren, der sich genauso verlassen und ungeliebt gefĂŒhlt hat wie ich damals.

Ich bin kein Opfer mehr. Ich bin eine Überlebende

Ich wĂŒrde lĂŒgen, wenn ich behaupten wĂŒrde, meine Wunden seien komplett geheilt. Ich frage mich oft, ob es jemals einen Tag geben wird, an dem ich nicht an sie und an das, was passiert ist, denken werde. Wenn ich an den Orten vorbei laufe, an denen sie mich missbraucht hat oder wenn ich das Auto sehe, das sie fuhr. Wenn ich bestimmte Songs höre oder ParfĂŒms rieche, kriege ich ganz schlimme Flashbacks und fĂŒrchterliche Panikattacken.

Und ich habe immer noch AlbtrÀume.

Aber ich weigere mich, von diesen Dingen zurĂŒckgehalten zu werden. Ich werde ihr diese Macht nicht geben. Wenn ich zurĂŒckblicke und sehe, wie weit ich es inzwischen geschafft habe, dann merke ich, wie viel Macht ich tatsĂ€chlich habe - so, als könnte ich die Welt eines Tages erobern.

Ich bin kein Opfer mehr. Ich bin eine Überlebende. Der Missbrauch definiert mich nicht, aber das BewĂ€ltigen meiner Erfahrungen hat mir die Kraft gegeben, meine Geschichte zu erzĂ€hlen und anderen Überlebenden zu sagen: Du bist nicht alleine!



*Der Name der Autorin wurde von der Redaktion geÀndert.



