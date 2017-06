Hollywood-Star Vin Diesel (49) hat allen Grund mächtig stolz zu sein. Denn seine ehemalige "Fast & Furious"-Kollegin Gal Gadot (32) hat mit ihrem neuen DC-Film "Wonder Woman" in Nordamerika einen famosen Kinostart hingelegt und bereits einen ersten Rekord zu verbuchen. Berechnungen zufolge nahm der Film bereits am Startwochenende über 100 Millionen Dollar in den USA und Kanada ein. Grund genug für Vin Diesel sich voll des Lobes über seine Schauspielkollegin zu äußern.

"Es gibt keine Worte, die deutlich machen können, wie stolz ich auf dich bin... Dein rekordverdächtiges Startwochenende ist nichts weniger als unglaublich", schrieb der 49-Jährige auf Instagram zu einem gemeinsamen Selfie von sich und Gal Gadot. Die "Wonder Women"-Darstellerin gehörte in der "Fast & Furious"-Reihe in den Teilen fünf bis sieben zum Cast.

Hier können Sie "Fast & Furious 1 - 7" auf Blu-ray und DVD bestellen