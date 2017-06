Ein Vater packt seiner Tochter jeden Tag das Pausenbrot - doch an ihrem letzten Schultag läuft alles anders

Seit ihrem ersten Tag im Kindergarten hat sich Meg Sullivan auf eines verlassen können: Ihr Vater Tom würde ihr jeden Morgen ein Essenspaket für die Pause zubereiten. Sogar die Orangen schälte er für sie und schnitt sie in Stücke.

Als sie älter wurde, machten ihre Geschwister Witze darüber, dass ihr Vater für seine mittlerweile 17-jährige Tochter immer noch die Orangen schälte. Meg, die in Tacoma im US-Bundesstaat Washington wohnt, sagte gegenüber dem amerikanischen Online-Portal "Buzzfeed": "Er ignorierte uns und schälte sie weiter.

Vor Kurzem hatte Meg ihren letzten Schultag. Als sie ihre Pausenbox öffnete, fand sie dieses Mal darin zwei ungeschälte Orangen und einen Zettel.

Die junge Frau postete das Foto der letzten Schulpause, die ihr Vater ihr zubereitet hatte, auf Twitter:

My dad has been peeling oranges for my lunch since kindergarten & on my last day of high school I got this instead pic.twitter.com/N8B2qb43qA

— Meg (@megsullivan07) 31. Mai 2017