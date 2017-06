Mehre Medien berichten, dass in Paris nahe der bekannten Kathedrale Notre-Dame Schüsse gegeben hat. Ein Polizist hat offenbar auf einen Mann geschossen.

French police have shot a man outside of the Notre Dame in #Paris after he tried to attack them with a hammer https://t.co/07rRur2gQu pic.twitter.com/TSJN3EkRG2

— The Telegraph (@Telegraph) June 6, 2017