Karikaturen gegen den Terror: Mit diesen Bildern setzen Künstler aus aller Welt ein Zeichen

Manchester, Paris, Berlin - Terroranschläge sind in Europa grausame Realität geworden. Die Attacken in London haben weltweit eine Welle des Mitgefühls, aber auch des Frusts ausgelöst.

Karikaturisten versuchen mit ihren Zeichnungen, die verschiedenen Stimmungen einzufangen. Viele Darstellungen sollen Hoffnung spenden. Andere üben aber auch Kritik an der Politik.

► Diese Karikatur stammt von David Rowe und wurde in der australischen Wirtschaftszeitung "Australian Financial Review" veröffentlicht. US-Präsident Donald Trump ist als eine Mischung aus Vogel und Mensch dargestellt, der twitternd auf dem Ast des Terrorismus sitzt.

— Financial Review (@FinancialReview) 5. Juni 2017

Die Karikatur suggeriert, dass der Terrorismus den Präsidenten im wahrsten Sinne des Wortes trägt und er sich die Vorfälle per Twitter direkt zu Nutzen macht.

Nach den Anschlägen in London hatte Trump die Forderung nach einem Einreiseverbot für Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung erneuert.

► Diese Karikatur stammt von Martin Rowson, Zeichner des britischen “Guardian”. Rowson bezieht sich auf Theresa Mays Statement nach dem Terroranschlag in London.

Die Zeichnung zeigt Theresa May, die ihren zum Schlag bereiten Arm aufpumpt. “Genug ist genug” wurde zum Leitspruch der Rede.

Die Premierministerin steht auf dem twitternden Donald Trump und einem Mann in traditioneller arabischer Kleidung, die sich unter einer Decke befinden.

Martin Rowson on Theresa May's comments on extremism – political cartoon gallery in Putney pic.twitter.com/VeMYLMjcOt

— Political Cartoon (@Cartoon4sale) 4. Juni 2017