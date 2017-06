Heidi Klum entwirft Mode für Lidl: Diese Strategie verfolgt der Discounter damit

Heidi Klum entwirft jetzt Mode für Lidl

Der Discounter will mit Klums Kreationen in den USA expandieren

Ob auch deutsche Fans Kleidung des Supermodels tragen können

"GNTM"-Chefin Heidi Klum entwirft Mode - und zwar für den deutschen Discounter Lidl. Die Kette will mit der Hilfe des Supermodels in den USA expandieren.

Nach der Eröffnung der ersten US-Filialen in der kommenden Woche werde im Laufe des Jahres eine exklusiv bei Lidl erhältliche Modelinie des deutschen Models eingeführt, teilte der Aldi-Rivale am Montag am US-Firmensitz in Arlington (Virginia) mit.

Lidl und Klum versprechen erschwingliche "High-end"-Mode. Die Kollektion soll sowohl in den USA als auch in Europa angeboten werden. Die 44-jährige Klum hat auch die US-Staatsbürgerschaft und ist in Amerika ebenfalls ein Star.

Lidl will in den USA expandieren

Lidl will am 15. Juni seine ersten Filialen in den US-Bundesstaaten Virginia sowie North und South Carolina aufmachen. Innerhalb eines Jahres sollen bis zu 100 Läden entlang der Ostküste entstehen.

Damit liegt der Discounter weit vor seinem ursprünglichen Zeitplan - eigentlich war der Vorstoß in die USA erst für 2018 vorgesehen.

Allerdings hat Lidl auch einiges aufzuholen: Denn der deutsche Erzrivale Aldi ist bereits seit 1976 in den Vereinigten Staaten vertreten und expandiert dort ebenfalls aggressiv. Platzhirsch auf dem US-Markt ist der weltgrößte Einzelhändler Walmart.

