2014 hatte sich Hape Kerkeling (52, "Ich bin dann mal weg") aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt kehrt der Autor und Moderator mit einem neuen Job zurück. "Gala"-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann hat Kerkeling als Kolumnist mit ins Boot geholt. In Zukunft werde Kerkeling "in seiner neuen Kolumne auf der letzten Seite (...) auf vertraut humorvolle Weise seine Sicht auf die Welt zum Besten geben", teilte das Magazin am Dienstag mit.

"Entertainment, stilvoller Klatsch und die Royals"

Dabei werde sich Hape Kerkeling Themen aus der Entertainment-Branche und dem Gesellschaftsleben widmen. Die erste Kolumne wird bereits in der Ausgabe 24/2017 vom 8. Juni 2017 veröffentlicht.

Die neue Aufgabe scheint wie gemacht für Kerkeling zu sein. Er selbst verrät: "Kürzlich sagte ich zu meiner Freundin 'Gudrun, ich möchte mich neu erfinden! Siehst du mich eher als Extrem-Sportler beim Iron Man oder als Abt eines buddhistischen Klosters?' Ihre Antwort schießt nur so aus ihr heraus: 'Du liebst Entertainment, stilvollen Klatsch und die Royals! Entweder du schulst um auf Undercover-Butler im Buckingham Palast - oder du wirst 'Gala'-Kolumnistin.' Ja, so kann es kommen."

Bisherige Autorin der Kolumne war Katja Kessler, die erstmal eine Pause einlegt und sich in Zukunft anderen Projekten widmen möchte. "Meine vier Kinder freuen sich schon wie doof auf meine Auszeit. Endlich hat ihre Mama mehr Zeit zu kontrollieren, ob irgendwer heimlich Handy spielt", wird Kessler in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.