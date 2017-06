Halle Berry hat nach den neuen Baby-Gerüchten eine klare Ansage an ihre Fans

Schauspielerin Halle Berry ("Kidnap") ist 50 Jahre alt, bereits zweifache Mutter und hat sich gerade erst von ihrem Ehemann Olivier Martinez (51) scheiden lassen. Diese Zeichen sprechen nicht gerade dafür, dass sie ihre Familie in nächster Zeit erweitern will. Trotzdem machten nach einem Auftritt am Wochenende Schwangerschaftsgerüchte die Runde. Unter einem engen Kleid, das sie zu einem Event trug, meinten viele eine kleine Wölbung zu erkennen. Nun meldete sich die Oscar-Gewinnerin selbst zu Wort.

Food-Baby statt Nachwuchs

Sie stellte klar: Die Kugel gab es - aber sie kam nicht von einem Baby. "Kann man als Mädchen nicht mal ein Steak und Pommes essen?", schrieb sie auf Instagram. Statt einem dritten Kind zeichnete sich also einfach nur Berrys leckeres Dinner unter ihrem Outfit ab. Mit ihrer erfrischend ehrlichen Reaktion sprach sie wohl vielen Frauen aus der Seele. Ein Kommentar traf den Nagel auf den Kopf, der Berrys Frage schlicht mit "Nicht in Hollywood" beantwortete.