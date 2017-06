Gwyneth Paltrows spricht über ihre Tagesroutine - und offenbart: Sie isst nicht immer clean

Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow (44, "Mortdecai - Der Teilzeitgauner") hat einen Traumkörper. Die Ex-Frau von Coldplay-Frontmann Chris Martin (40) verzichtet bekannter Weise auf Gluten, Zucker und Laktose in ihren Mahlzeiten, darüber hat sie sogar schon ein Buch verfasst. Doch nun hat sie dem Magazin "Net-A-Porter" ihre tägliche Beauty-Routine verraten - und auch ihre durchaus überraschenden Essgewohnheiten ausgeplaudert.

Ihr Alltag

Sie wollen sich ernähren wie Gwyneth Paltrow? Ihr Buch "Meine Rezepte für Gesundheit und gutes Aussehen" kann Ihnen da weiterhelfen

Sie bringt von Montag bis Freitag ihre Kinder Apple (13) und Moses (11) in die Schule. Danach geht es direkt ins Fitnessstudio - für eine Stunde und 15 Minuten. Früher trainierte sie jeden Tag zwei Stunden, doch dafür habe sie nun keine Zeit mehr. Außerdem werde sie alt und ihr Rücken schmerze. Nach einer Dusche im Fitnessstudio fährt sie ins Büro ihrer Lifestyle-Marke Goop. Auf dem Weg gönnt sie sich entweder einen Smoothie oder einen große Cappuccino - sie könne nicht die ganze Zeit "clean" essen, gesteht sie.

Das habe sie einmal sieben Wochen ausprobiert und es sei schrecklich gewesen. Ihre erste Mahlzeit des Tages ist das Mittagessen. Ein leichter Lunch, ohne viele Kohlenhydrate, damit ihr Energielevel ausgeglichen bleibe. Doch am Abend lockert sie die Zügel: ein Glas Wein, ein Baguette, das vor Käse nur so trieft oder ein paar Pommes sind erlaubt. Im Urlaub esse sie, was sie wolle und trainiert wird dann auch nicht!

Jeden Abend ein Bad

Außerdem verrät die Schauspielerin, dass sie kein großer Fan von Make-up sei. Früher habe sie organische Beauty-Produkte verwendet, nun vertraue sie voll und ganz auf ihre eigene Marke. Jeden Abend bade sie in Epsom Salz, das aus Magnesium und Sulfat besteht. Dann trage sie noch eine Gesichtscreme, einen Gesichtsreiniger und eine Nachtcreme auf. Doch auch ihre Beauty-Routine wird im Urlaub ausgesetzt.