Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament will die EU-Kommission abschaffen

"Wir müssen die EU-Kommission abschaffen, um die EU zu retten", sagt Guy Verhofstadt. Das klingt im ersten Moment paradox. Doch Verhofstadt, Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament, meint das tatsächlich so. Gegenüber der Zeitung "Zeit Online" erklärte der Belgier seinen Plan: In Zukunft soll nicht mehr jedes einzelne EU-Mitgliedsland einen Kommissar zur Kommission schicken. Stattdessen schwebt Verhofstadt "eine kleine europäische Regierung" mit 12 bis 15 Leuten vor.

"Und wir müssen mit der dummen Idee brechen, dass wirklich jedes Land einen Repräsentanten in so einer Regierung haben muss. Wenn morgen Mazedonien oder Montenegro oder Serbien EU-Mitglied wird, dann müssen wir denen einen eigenen Kommissar geben? Das geht doch nicht", betonte der Politiker gegenüber "Zeit Online".

Diese Regierung müsste vom EU-Parlament sowie von einem Senat, der alle Mitgliedsstaaten repräsentiert, kontrolliert werden.

"Die neue EU muss effektiver sein", forderte Verhofstadt, der derzeit als Brexit-Beauftragter für die EU unterwegs ist. Man solle Bürokratie und Regulierungen abbauen und die Staatengemeinschaft vereinfachen.

Reform the European Union? Yes. Leave the European Union? No bloody way! 🇪🇺 pic.twitter.com/UD9pzn6zqj

— Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 21. Mai 2017