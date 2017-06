Dritter Attentäter von London benannt – der Mann war der Polizei bekannt

Die Polizei hat den dritten Attentäter von London benannt. | carlballou via Getty Images

Der dritte Attentäter von London ist Italiener marokkanischer Abstammung

Auch er soll der Polizei bereits bekannt gewesen sein

Nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei Medienberichten zufolge nun auch den dritten Täter identifiziert. Demnach handelt es sich um Youssef Zaghba, einen Italiener marokkanischer Herkunft.

Wie die italienischen Medien berichten, war der Mann im vergangenen Jahr verhaftet worden, weil er versucht hatte, nach Syrien zu gelangen.

IS hatte sich zum Anschlag bekannt

Zaghba soll zusammen mit den britisch-pakistanischen Attentätern Rachid Redouane und Khuram Shazad Butt für die Angriffe auf der London Bridge und dem Borough Market verantwortlich sein.

Auch diese beiden waren den Behörden bekannt.

Bei dem Attentat waren am Samstag sieben Menschen getötet und 48 verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in London für sich reklamiert.

