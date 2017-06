Estelle und Oscar von Schweden strahlen auf einem neuen Foto

Was für ein süßes Grinsen! Prinzessin Estelle von Schweden (5) stellt auf den neusten Fotos aus dem Königshaus mal wieder unter Beweis, was für ein Sonnenschein sie ist. Pünktlich zum schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni wurden zwei niedliche Bilder veröffentlicht, auf denen die kleine Prinzessin neckisch in die Kamera strahlt. Auf einem bekommt sie sogar noch Unterstützung von ihrem einjährigen Bruder Prinz Oscar, der neugierig durchs Gras krabbelt. Von Mama Victoria (39) und Papa Daniel (43) ist allerdings nichts zu sehen.

Mehr über Estelles und Oscars Mama Kronprinzessin Victoria erfahren Sie in dem Buch "Victoria". Gleich hier bestellen

Die goldigen Schnappschüsse des royalen Nachwuchses zeigen einmal mehr, wie schnell die Zeit doch vergeht - und bringen die Herzen wie immer zum Schmelzen. Auf Instagram sammelten die Fotos innerhalb weniger Stunden über 20.000 Gefällt-mir-Angaben und die Kommentare sprudeln vor Herzen über. Immer wieder ist "Så söta" zu lesen - das heißt auf Schwedisch "So süß". Da können wir uns nur anschließen!