Das passiert am Dienstag in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Irene ist entsetzt über die Verwüstung, die Ellis Schwein in der Konditorei angerichtet hat. Und ausgerechnet heute steht der Routine-Besuch vom Gesundheitsamt an! Die Weigel-Großfamilie muss zusammenhalten, um die Konditorei vor der Schließung zu retten. Sogar Roswitha packt mit an.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nachdem Manu sie wegen seines Zweitjobs erneut im Salotto versetzt, stellt Sophia einen Aushilfskoch ein. Das bringt Manu gehörig auf die Palme. Felix und Alex finden Jan in einem erbärmlichen Zustand im Cage. Felix hat Angst, dass Jan wieder in alte Muster verfällt und schafft es Alex zu überzeugen, Holly unter einem Vorwand nach Köln zu locken.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Eule fällt aus allen Wolken, als ihr Ex-Freund Brian anruft und sie ist alles andere als erfreut. Doch plötzlich steht er zusammen mit Nina in der Tür - er will es noch mal mit Eule versuchen. Der Tag fängt nicht gut an für Emmi. Sie macht Bens Kinderwagen kaputt und soll Bülent die Schlüssel für den Liefer-Van hinterhertragen. Am Übergabeort wird sie für das Tattoo-Model gehalten, welches dort fotografiert werden soll. Wird sie die Verwechslung auflösen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marian und Lena sind nicht bereit, sich von Deniz erneut unter Druck setzen zu lassen, denn für sie hat der kranke Alexander eindeutig Vorrang. Deniz erkennt, dass er den Bogen überspannt hat und überlegt mit Jenny fieberhaft, wie er Lena wieder dazu bekommen kann, den angesagten Blogger doch noch weiter zu trainieren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Anni setzt im nächsten Moment alles daran, den Kuss vor Jasmin herunterzuspielen. Doch bei Jasmin bleibt der Verdacht, dass Anni wieder Gefühle für sie entwickelt. Um das nicht unnötig zu befeuern, geht Jasmin auf Abstand - was Anni aber verletzt durchschaut.