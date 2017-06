Staatsbesuch soll abgesagt werden: Streit zwischen Trump und Londons Bürgermeister eskaliert

Für den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ist klar: Nach seinen Kommentaren zum Terror-Anschlag sollte die Regierung in London Donald Trumps Staatsbesuch in Großbritannien absagen.

“Ich finde, wir sollten dem US-Präsidenten nicht den roten Teppich ausrollen. Seine Politik negiert einfach alles, wofür wir stehen", erklärte Khan der HuffPost US zufolge.

Donald Trump soll im Oktober zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien kommen. Zu dem Besuch gehört laut Protokoll auch ein Besuch bei der Queen.

Der britische Außenminister Boris Johnson äußerte sich bereits zu den Streitigkeiten. Der HuffPost UK zufolge sehe er "keinen Grund", den Staatsbesuch mit dem US-Präsidenten abzusagen.

Zuvor hatte Trump den Londoner Bürgermeister und die Mainstream-Medien (MSM) auf Twitter attackiert.

Khan habe in einem Statement zu den Vorfällen in London gesagt, es gebe “keinen Grund beunruhigt zu sein”.

Tatsächlich hatte Trump Khan explizit falsch zitiert.

Khan hatte jedoch lediglich die gesteigerte Polizeipräsenz in der Stadt als positiv herausstellen wollen.

Durch Trumps falsches Zitieren entstand der Eindruck, dass Khan den Terror nicht für einen Grund zur Beunruhigung halte.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juni 2017