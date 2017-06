"Bauer sucht Frau" 2017: Das sind die neuen Kandidaten

In der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" suchen Landwirte nach der Liebe

16 Kandidaten sind in der 13. Staffel mit von der Landpartie

"Bauer sucht Frau" geht in die 13. Runde. 16 Männer suchen ab Herbst auf RTL die große Liebe. Die Suche nach der perfekten Frau reicht dieses Jahr von Brandenburg und Bayern über die Schweiz bis nach Namibia.

Moderatorin Inka Bause hat die Kandidaten vorgestellt. Frauen, die sich für einen der Bauern interessieren, können sich jetzt bei RTL um eine Teilnahme bewerben.

Die Landwirte wählen aus den Anschriften zwei Kandidatinnen aus und laden sie zum Scheunenfest ein. Doch nur eine hat die Chance während der Hofwoche das gemeinsame Leben auf dem Land zu erproben.

Das Format "Bauer sucht Frau" geht mittlerweile in die 13. Staffel und dies mit Erfolg in Sachen Land und Liebe. 25 Paare haben sich durch die Sendung gefunden. 15 Hochzeiten und zehn Kinder später, stehen die Chancen für die alleinstehenden Landwirte offenbar nicht schlecht, einen Lebenspartner zu finden.

Auch die Kandidaten in diesem Jahr?

Das sind die neuen Kandidaten von "Bauer sucht Frau"

André, 59

Der charmante Schweizer André. (Credit: RTL)

Der Schweizer aus dem Kanton Fribourg besitzt eine Ziegenzucht und eine Käserei. Er lebt mit seinem Hund, 20 Ziegen und 80 Hühnern auf 1230 Metern Höhe in einer Berghütte, die er selbst gebaut hat. André spricht fünf Sprachen fließend und ist kulturinteressiert.

Er möchte wieder lernen, Liebe zu fühlen, sagt der charmante Schweizer, der schon zwei Frauen verloren hat. Das Leben bestehe schließlich nicht nur aus Arbeit, sondern auch aus Küssen, sagt er.

Andreas, 46

Andreas sucht eine gläubige Frau. (Credit: RTL)

Der studierte Theologe Andreas hat sein Hobby zum Beruf gemacht und betreibt seit März 2017 eine eigene Imkerei mit 120 Bienenvölkern.

Der Brandenburger sucht eine Frau, die liebevoll und ehrlich ist und eine gute Portion Humor besitzt. Seine Traumfrau sollte die gleichen christlichen Werte teilen wie er, denn sein Glaube ist ihm sehr wichtig, sagt der Brandenburger. Andreas' bisher letzte Beziehung liegt zwei Jahre zurück. Heute lebt er mit seinem Sohn zusammen auf dem Hof.

Anton, 33

Anton ist ein Bio-Bauer aus Bayern. (Credit: RTL)

Der bayerische Bio-Bauer Anton lebt mit seinen Eltern im Allgäu. Dort betreibt der sportbegeisterte Steuerfachwirt im Nebenberuf den Bio-Milchviehbetrieb, auf dem er aufgewachsen ist. Gemeinsam mit seinen Eltern bewirtschaftet er 32 Hektar Land. Er könne sich keinen schöneren Beruf vorstellen.

"Ich wünsche mir eine aufgeschlossene, lebensfrohe und sportliche Frau, mit der ich die Natur erkunden kann“, sagt der Milchbauer. Und: “Schöne Beine muss sie haben.”

Bernhard, 42

Traktor-Sammler Bernhard nennen viele auch einfach nur "Benny". (Credit: RTL)

Bernhard, der von allen Benny genannt wird, lebt nun schon seit zwölf Jahren alleine mit seinen Eltern auf einem 17 Hektar großen Hof im Südschwarzwald.

Der Teilzeit-Bauer sucht eine lustige und treue Partnerin zwischen 35 und 40 Jahren, mit der er eine eigene Familie gründen kann. "Einen kleinen Benny über den Hof flitzen zu sehen, wäre schon schön“, sagt Benny. Die Traumfrau des Traktorfans hat übrigens auch einen Führerschein.

Daniel, 27

Der sportliche Daniel sucht eine Frau mit Herz für Tiere. (Credits: RTL)

Der Jungbauer aus Oberbayern ist hauptberuflich Metzgermeister und lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester auf dem Hof. In seiner Freizeit kümmert sich der Landwirt mit Begeisterung um seine vier Ponys, 15 Schafe, 13 Ziegen, elf Ferkel, eine Muttersau und seinen treuen Begleiter, den einjährigen Hund Bär.

Doch die richtige Frau konnte Daniel noch nicht finden. "Ich suche eine sportliche Frau, die lustig, aufgeschlossen und hilfsbereit ist und ein großes Herz für meine Tiere hat“, sagt der fröhliche und hilfsbereite 27-jährige.

Gerald, 31

Farmer Gerald lebt in Namibia. (Credit: RTL)

Der Exotische unter den Bauern ist definitiv Gerald: Der Farmer lebt mit seinem Vater Helmut und dessen Frau Ilona in vierter Generation im afrikanischen Namibia. Auf 15.000 Hektar züchtet die Familie Rinder, Antilopen und Schafe und betreiben nebenbei ein Lohnunternehmen für Maisanbau.

"Meine Traumfrau sollte zwischen 25 und 35 Jahren alten sein. Dabei offen, aufgeweckt, ehrlich und selbstbewusst, damit sie mir, wenn es nötig ist, auch Paroli bieten kann.” Der attraktive Farmer sucht eine Frau, die sportlich und aktiv ist, genau wie er.

Günter, 66

Günter heißt dieser Hobbybauer. (Credit: RTL)

Der Hobbybauer und Pensionär Günter lebt alleine auf seinem Hof aus dem 19. Jahrhundert im Thüringer Wald. Er ist im Schützenverein aktiv.

Seine große Leidenschaft gilt aber den Oldtimer-Traktoren, die er liebevoll restauriert. Regelmäßig fährt er mit seinen Autos zu Oldtimertreffen.

"Ich wünsche mir eine aufgeschlossene und fröhliche Frau, die auch ein bisschen Interesse an meinem Hobby zeigt“, sagt Günter, der bereits seit 35 Jahren alleine lebt.

Herbert, 47

Herbert ist Pferdekutscher. (Credit: RTL)

Der humorvolle Ostfriese betreibt einen Pferdekutschbetrieb und sucht eine tierliebe Frau zum Pferdestehlen. Auf seinem Hof leben sechs Haflinger, drei Ponys, ein Lama, Hund "Charly“ und Esel "Fide“. Der Landwirt organisiert zudem Planwagenfahrten.

"Ich bin romantisch und ein Mann, der auch mal weinen kann”, sagt Herbert. Deshalb macht ihn auch die Vorstellung traurig, sein Leben alleine zu verbringen.

Kai, 27

Der 1,97 Meter große Kai lebt im Odenwald. (Credit: RTL)

Der heitere Nebenerwerbslandwirt Kai lebt mit seinem Vater und dessen Lebensgefährtin sowie einem jüngeren Bruder auf dem Hof im Odenwald. Alles was Kai über die Landwirtschaft weiß, brachte ihm sein Opa bei.

Hauptberuflich ist der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann als Marktleiter in einem Geschäft für Agrarartikel tätig.

“Eine Partnerin mit dem Herzen auf dem rechten Fleck und Verständnis für die Landwirtschaft” sucht der heitere Odenwälder.

Klaus, 56

Der herzliche Hesse trägt den Namen Klaus. (Credit: RTL)

Der gelernte Landwirt bewirtschaftet 50 Hektar Grün- und Ackerland, baut Mais an und versorgt 20 Bullen, 60 Rinder, 35 Kälber, fünf Kühe und zehn Hühner. Auf dem Hof in Rheinhessen lebt er mit seinem 84-jährigen Vater.

Der nebenberufliche Weinverkäufer ist seit zwei Jahren Single und sucht eine Frau, die ehrlich und treu ist. "Die inneren Werte und das gegenseitige Verständnis sollten stimmen."

Klaus Jürgen, 44

Klaus Jürgen sucht eine liebevolle Unterstützung für Hof und Wirtschaft. (RTL)

Der Milchbauer vom Bodensee bewirtschaftet 17 Hektar Grünland und versorgt 24 Kühe und zehn Kälber. Der Bayer hat eine kleine Brennerei, in der er die Ernte seines Obstanbaus zu Schnaps verwertet und in seiner Wirtschaft verkauft.

Der Bauer möchte eine Familie gründen, damit der Hof, der seit 300 Jahren im Besitz seiner Familie ist, auch in ihren Händen bleibt. Dafür wünscht er sich eine liebe und nette Partnerin in den Dreißigern an seiner Seite, die ihn auf dem Hof liebevoll unterstützt.

Lothar, 49

Musikfan Lothar kommt aus der Eifel (Credit: RTL)

Der Viehbauer aus der Eifel bewirtschaftet 95 Hektar Grün- und Ackerland und baut Getreide an. Der Musikliebhaber schaltet zu AC/DC und Iron Maiden ab und spricht fließend Spanisch.

Er lebt nun schon seit acht Jahren alleine auf dem Hof, auf dem auch seine Eltern leben. Das soll sich im Herbst ändern.

Seine Traumfrau sollte zwischen 35 und 50 Jahren alt sein und einen Führerschein besitzen. "Man braucht hier einen Führerschein, wir wohnen abgelegen“, sagt Lothar.

Michael "Ziegenmichel“, 52

Ziegenmichel "Michael" mit einer seiner 23 Ziegen. (Credit: RTL)

Wie sein Spitzname schon verrät: Michael ist Ziegenbauer. Neben 23 Ziegen leben auch 100 Hühner mit ihm auf dem Hof in Rheinhessen, die auf sein Wort hören. Genau wie sein Hofhund “Idefix”. Hauptberuflich arbeitet der tierliebe Bauer in einem Zoogeschäft.

"Ich suche eine fröhliche, ehrliche und gesprächige Frau, die schlank und zwischen 35 und 45 Jahren alt ist“, sagt der 52-Jährige Motorradfan.

Michael „Micha“, 33

Der bodenständige Brandenburger Michael "Micha". (Credit: RTL)

Der 33-Jährige Michael wird von seinen Eltern und Freunden "Micha“ genannt. Vor zehn Jahren haben seine Eltern und er sich einen eigenen Hof gekauft. Dort leben sie nun zusammen mit ihren Hühnern, Schafen, Schweinen, Pferden und Ziegen.

Der bodenständige Brandenburger hat eine vierjährige Tochter und geht gerne, wenn es die Zeit erlaubt, Quad fahren oder besucht Oldtimertreffen

Der gelernte Tischler würde sich über eine blonde, schlanke Frau, die gerne lacht und die Abende mit ihm bei gemütlichem Kerzenschein ausklingen lässt. "Alleine sitzen bleiben möchte ich nicht“, sagt der Landwirt, der seit zwei Jahren Single ist.

Reinhold, 58

Reinhold ist Gründer einer Arche für bedrohte Nutztierarten. (Credit: RTL)

Der einsame Hobbybauer Reinhold lebt allein auf seinem Hof in der Magdeburger Börde. Der hauptberufliche Gebäudereiniger gründete 2010 eine Arche für landwirtschaftliche Nutztiere, die vorm Aussterben bedroht sind, wie Lachshühner und Pommernenten.

Außerdem kümmert er sich um zehn Hühner, sechs Kaninchen, vier Gänse und seinen Hund „Aaron“.

Nach acht Jahren allein sucht er eine Partnerin zwischen 45 und 53 Jahren, die seine Liebe zu den Tieren sowie zur Natur teilt. "Sie sollte auch schon noch richtig gut drauf sein und einfach bei allem dabei sein“, sagt Reinhold.

Uwe, 43

Der tierliebe Uwe stammt aus dem Westerwald. (Credit: RTL)

Uwe ist Milchkuhbauer und lebt mit seinem Vater auf dem Hof im Westerwald. Seinen Tieren beim Aufwachsen zusehen, ist für den 43-Jährigen das beste an der Landwirtschaft. Er ist Mitglied der Feuerwehr und nun schon seit vier Jahren allein.

Bei seiner Traumfrau hat er genaue Vorstellungen. Sie sollte zwischen Mitte 30 und Anfang 40 sein, schlank und blonde oder leicht gerötete Haare haben, gerne mit Sommersprossen im Gesicht, sagt der hauptberufliche Maschinen- und Anlagenführer.

Interessierte Frauen können sich per Mail unter bauersuchtfrau@rtl.de oder telefonisch unter 01805 330 003 (Phone3 GbR. 0,14 Eur/Min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max 0,42 Eur/Min) bewerben.

