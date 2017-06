"Arrow"-Star erwidert Antrag mit einer Liebesbekundung

Herzlichen Glückwunsch an Katie Cassidy (30)! Denn bei dem 30-jährigen "Arrow"-Star läuten schon bald die Hochzeitsglocken. Wie sie in einem süßen Instagrampost ihren Fans mitteilt, hat ihr Freund ihr einen romantischen Antrag im Mondschein gemacht. Auf dem Foto geben sich die zwei einen liebevollen Kuss, der glitzernde Ring an ihrem Finger ist dabei kaum zu übersehen.

I can't wait to spend forever with you my darling!! I'm the luckiest girl in the whole world. I ❤️ YOU to the moon and back @mattyice432 Thank you for a magical evening I will forever remember. Ein Beitrag geteilt von Katie Cassidy (@katiecassidy) am 5. Jun 2017 um 1:34 Uhr

"Ich kann kaum erwarten, für immer mit dir zu sein, mein Schatz!! Ich bin das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt. ICH LIEBE DICH zum Mond und wieder zurück. Danke für eine magische Nacht, an die ich mich für immer erinnern werde", kommentierte die frisch Verlobte das Bild. Ihre Fans freuen sich mit ihr und machen dies mit Glückwunsch-Bekundungen und unzähligen Herz-Emojis deutlich.

In "Plötzlich Star" spielt Katie Cassidy an der Seite von Popsternchen Selena Gomez - die DVD gibt es hier