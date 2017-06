Adriana Lima ganz in weiß bei den CFDA Fashion Awards

Weiß ist langweilig? Von wegen! "Victoria's Secret"-Engel Adriana Lima (35) bewies bei den CFDA Fashion Awards in New York nun das Gegenteil. In einem komplett weißen Seiden-Overall legte sie einen atemberaubenden Auftritt hin. Ihr Geheimnis: Sie hielt den ganzen Look so schlicht wie möglich. Die langen Haare waren glatt nach hinten gestylt und beim Make-up verzichtete sie auf auffällige Farben.

Als Accessoires wählte das Model nur kleine Ohrstecker, einen silbernen Ring und eine helle Clutch, die dezent glitzerte. Um ihre Hüfte trug sie außerdem einen lockeren Seidengürtel. Einen sexy Hingucker gab es dann aber doch. Denn der tiefe V-Ausschnitt des edlen Jumpsuits gab einen verführerischen Blick auf Limas Dekolleté frei.

