7 sensationell leckere Wrap-Ideen für deinen perfekten Sommersnack

Zartes Hähnchen mit leckerem Mango Chutney, die Veggie-Version mit knackigem Gemüse oder lieber die cleane Variante mit Buchweizen und Avocadopesto? Am besten alle zusammen! Wraps sind vielseitig und noch dazu super unkompliziert zuzubereiten. Hier kommen 7 lecker leichte Wrap-Variationen, gemeinsam präsentiert mit dem KFC Caesar Twister.

1. Philadelphia-Thunfisch-Wrap



Chefkoch.de

Knackiger Salat, cremiger Frischkäse und würziger Thunfisch - eine sündhaft leckere Liaison, die Lust auf Meer macht. Fruchtige Tomaten- und knackige Karottenstücke runden diesen Wrap ab. In nur 15 Minuten ist er auf dem Teller und versüßt jeden Sommerabend.

2. Frühstückswrap mit Erdbeeren



Springlane

Wieso sollte es leckere Wraps immer nur zum Lunch oder zum Abendessen geben? Angeblich ist doch das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages und die wollen wir zelebrieren. Und zwar mit einem Frühstückswrap mit fruchtigen Erdbeeren, cremigem Frischkäse, aromatischem Basilikum und einem Hauch Honig. Klingt gut? Ist es auch! Und noch dazu etwas für echte Langschläfer, denn dieses Rezept kostet uns nur zehn Minuten. Also nochmal auf die Snooze-Taste drücken und dann entspannt genießen.

3. Schinken-Käse-Wrap mit Bacon



Springlane

Warum immer kompliziert wählen, wenn das Gute doch so nah liegt? Der Klassiker unter den Wraps mit Schinken, Käse und würzigem Bacon ist DER Renner, wenn Männer anwesend sind. Die brauchen nämlich keinen Schnickschnack, um glücklich und zufrieden mit dem Essen zu sein. Bei der nächsten Einladung also einfach diese Variante wählen und ihr punktet beim männlichen Geschlecht auf jeden Fall!

4. Buchweizenwrap mit Avocadopesto



Springlane

Natürlich ist der Clean-Eating-Trend auch an der Wrap-Szene nicht spurlos vorbeigegangen. Mittlerweile gibt es viele Rezepte, die das sowieso schon gesunde Gericht zum absoluten Superfood machen. Mit Buchweizenmehl im Teig, gesundem Walnussöl und knackigem Rucola gibt diese Variante Power für den ganzen Tag. Dazu passt super ein erfrischendes Gläschen Lavendel-Zitronen-Limonade, schon mal probiert?

5. Kurkuma-Curry-Hummus-Wrap



Eat this!

Die Herzen von Fans der veganen Küche werden bei diesem Rezept gleich höherschlagen, denn Wrap geht natürlich auch vegan. Das Herzstück bildet hier ein leckerer, selbstgemachter Kurkuma-Curry-Hummus, der unter anderem mit Austernpilzen, Baby Spinat und Sonnenblumenkernen garniert wird. Der Hummus und das Gemüse lassen sich super vorbereiten, so dass die Wraps danach in nur fünf Minuten fertig sind - also perfekt für den Lunch im Büro oder ein schnelles Abendessen.

6. Veggie-Avocado-Spring-Rolls mit Thai-Mango-Soße



Springlane

Ok, zugegebenerweise ist dieses Rezept kein Wrap im klassischen Sinn mit einer Weizentortilla, sondern eine thailändische Variante, bei der alles in Reispapier gewickelt ist. Aber es schmeckt viel zu gut, um es euch vorzuenthalten. Der perfekte, leichte und knackig frische Sommersnack. Absolutes Geschmacks-Highlight dabei ist der fruchtige Mango-Dip, der natürlich selbstgemacht ist. Schmeckt besonders gut an heißen Sommertagen, wenn die Küche kalt bleiben soll.

7. Der Caesar Twister – Tolle Rolle mit zartem Hähnchenfilet



KFC

Wenn du gerade unterwegs bist oder doch mal keine Lust hast, selber kreativ zu werden, dann hol dir einfach den lecker leichten Caesar Twister von KFC. Den gibt es nämlich jetzt nur für kurze Zeit als echte Alternative zum Burger: Ein frisch getoasteter Weizentortilla, gefüllt mit 100 % Hähnchenfilet aus frischem Hähnchenfleisch, mariniert mit der geheimen 11-Kräuter-Original Rezeptur und von Hand im Restaurant paniert. Das Filet wird in zwei Hälften geschnitten, mit Caesar Käse Flakes verfeinert und der einzigartigen KFC Caesar Sauce getoppt. Für die Frische sorgen saftige Tomatenscheiben und viel knackiger Romanasalat. Na, wenn das nicht wie die perfekte Kombi für deinen Büroalltag, den Ausflug mit Freunden oder den entspannten Snack zwischendurch klingt!