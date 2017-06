Tweet des Tages

"Vielen Dank an das Knox College für meinen Ehrendoktortitel der bildenden Künste! Ich fühle mich so geehrt, diesen zu bekommen und verneige mich vor dem Abschlussjahrgang 2017! Herzlichen Glückwunsch an alle!"

Einen Bachelor in Bewegungswissenschaften hat Eva Longoria (42, "Desperate Housewives") aus ihrer Zeit vor ihrer Karriere als Schauspielerin. Nun kam mit 42 Jahren ein Doktortitel hinzu - ein Ehrendoktor. Stolz teilte sie auf Instagram die Urkunde, die ihr "als Anerkennung ihrer Leistungen als preisgekrönte Entertainerin und ihr Engagement für soziale Dienste und Gerechtigkeit" vom Knox College in Illinois verliehen wurde. Auch ihre Follower sind begeistert und kommentieren einig: "Gratulation!"

