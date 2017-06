"Game of Thrones"-Stars verraten, wer der Party-Löwe am Set ist

"Weißt du, wer sich bewegen kann? Emilia Clarke. Die ist super auf dem Dancefloor."

In den Darstellern von "Game of Thrones" stecken offenbar wilde Partylöwen. Besonders auf After-Show-Partys geht es ganz schön heiß her. Das verrieten die beiden Schauspieler Jacob Anderson (26) und Daniel Portman (25) im Interview mit der "Bild am Sonntag". Die beiden sind sich einig: Serien-Star Emilia Clarke (30) ist die größte Party-Rakete. Ob man den Cast bald etwa auch in deutschen Discos feiern sehen wird? Als die beiden Schauspieler einen Song des Schlagerstars Helene Fischer (32, "Herzbeben") hörten, gab Portman gleich zu: "Ich würde auch dazu tanzen in einer Disco."

